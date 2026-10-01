Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης, με το Μπρεντ να παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά αναζητεί κατεύθυνση εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων από το γεωπολιτικό και το μέτωπο της προσφοράς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή, η οποία λειτουργεί ως αντίβαρο στις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά.

Κάτω από τα 100 δολάρια το Μπρεντ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Μπρεντ διαμορφώθηκαν στα 98,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε στα 90,35 δολάρια. Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς είχαν ενισχυθεί κατά περίπου 1 δολάριο το βαρέλι την Τετάρτη.

Παρά τη συγκρατημένη εικόνα της Πέμπτης, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με σημαντικά κέρδη. Το Μπρεντ ενισχύθηκε περίπου 14%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από τον Ιούλιο, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε κέρδη της τάξης του 5%.

Η αγορά βρίσκεται πλέον σε μια εύθραυστη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η απουσία ουσιαστικής προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες διατηρεί στο προσκήνιο τον κίνδυνο για την προσφορά και στηρίζει τις τιμές. Από την άλλη, η ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή περιορίζει την ανοδική δυναμική, καθώς ενισχύει τις προσδοκίες ότι οι διεθνείς ροές αργού μπορούν να ομαλοποιηθούν.

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Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο επίκεντρο

Σύμφωνα με αναλυτές, θα χρειαστεί ένας νέος ισχυρός καταλύτης, όπως μια ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου το αμερικανικό αργό να κινηθεί κάτω από το άμεσο επίπεδο στήριξης των 88 δολαρίων το βαρέλι.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Κατάρ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο στις συνομιλίες. Ωστόσο, το τοπίο παραμένει θολό, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ανακάμπτουν οι πετρελαϊκές ροές από τον Κόλπο

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά της προσφοράς καταγράφονται ενδείξεις ομαλοποίησης. Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε την Τρίτη τις φορτώσεις πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια από το Γιανμπού, μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης, εξέλιξη που διευκολύνει την αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών από την περιοχή.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις της Γκόλντμαν Σακς. Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» μέσω πλοίων που κινούνται με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού θέσης, ανέκαμψαν την τελευταία εβδομάδα στα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025, ενώ οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο.

Τι αναμένεται από τον ΟΠΕΚ+

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται παράλληλα στην προσεχή συνεδρίαση του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων του την Κυριακή. Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι χώρες της συμμαχίας αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής για τον Νοέμβριο, αποφεύγοντας προς το παρόν μια νέα παρέμβαση στην προσφορά.

Αύξηση στα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησαν τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, φθάνοντας συνολικά τα 427,3 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών.

Η αύξηση αιφνιδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 264.000 βαρέλια. Στον αντίποδα, τα αποθέματα καυσίμων υποχώρησαν αισθητά, καθώς η εποχική και η παγκόσμια ζήτηση παρέμειναν ισχυρές.