Τα 8 σημεία που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας.

Έμφαση για μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία δόθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επί τάπητος τέθηκε η κατάσταση στη Συρία, ο ρόλος του Ισραήλ, καθώς και ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν.

Ειδικότερα, για την Συρία συζητήθηκε η ενίσχυση της ενότητας και της ακεραιότητας της Συρίας, η επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα και οι θετικές εξελίξεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης. «Επισημάνθηκε ότι η υποστήριξή μας προς τον συριακό λαό για την ανοικοδόμηση της χώρας του και την ενίσχυση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προεδρία του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη συνεδρίαση

1. Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με αποφασιστικότητα και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εναντίον κάθε είδους απειλών και κινδύνων για την εθνική μας ενότητα, αλληλεγγύη και επιβίωση, κυρίως των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS, καθώς και τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

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2. Αξιολογήθηκαν τα βήματα που έγιναν και η πρόοδος που σημειώθηκε προς τους στόχους μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία και μιας Περιοχής χωρίς τρομοκρατία. Αναφέρθηκε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και της περιοχής μας και την ειρήνη και την ευημερία των γειτόνων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.

3. Συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της ενότητας και της ακεραιότητας της Συρίας, στην επέκταση της κρατικής εξουσίας σε όλη τη χώρα και στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Σημειώθηκε ότι η υποστήριξή μας προς τον συριακό λαό για την ανοικοδόμηση της χώρας του και την ενίσχυση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί.

4. Τονίστηκε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράκ είναι κρίσιμης σημασίας για ολόκληρη την περιοχή. Εκφράστηκε ικανοποίηση για τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική κυριαρχία σε όλη τη χώρα και επαναβεβαιώθηκε η βούλησή μας να προωθήσουμε τη στρατηγική συνεργασία με το Ιράκ.

5. Αναφέρθηκε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν, που εξελίσσεται σε έναν φαύλο κύκλο με συνεχιζόμενες συγκρούσεις, προκαλεί τρωτά σημεία στην περιοχή. Τα μέρη κλήθηκαν να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τη σύγκρουση, η οποία σταδιακά επιδεινώνει τις παγκόσμιες συνέπειές της.

6. Σημειώθηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις της μη εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της σχετικά με την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα και τον Λίβανο. Η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία εμποδίζει την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή παραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Συρίας.

7. Συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και οι περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις των επιθέσεων που επικεντρώνονται σε πολιτικές υποδομές και οδούς ναυσιπλοΐας. Ενόψει των παρατηρούμενων σημαδιών ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης και εξάπλωσης, τα μέρη κλήθηκαν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός.

8. Τονίστηκε ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην Υεμένη αυξάνει τους κινδύνους ασφαλείας στην περιοχή, ιδίως για τις γειτονικές χώρες, και υπογραμμίστηκε ότι η ηρεμία, η οποία είναι επίσης σημαντική για την παγκόσμια σταθερότητα, πρέπει να επιτευχθεί επειγόντως.