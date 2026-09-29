Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου έχει ήδη τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για παρατυπίες.

Μετά το μπαράζ αποκαλύψεων για διαφθορά και παρατυπίες σε χιλιάδες υποθέσεις αυθαιρεσιών, μπαίνει οριστικό λουκέτο στην πολεοδομία Μυκόνου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, οι επονομαζόμενοι Ράμπο που ελέγχουν ήδη την υπόθεση της πολεοδομίας της Μυκόνου.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχουν πολεοδομικές παραβάσεις που δεν ελέγχθηκαν πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί, εκθέσεις αυτοψίας που περιέργως έχουν χαθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, το 90% των καταγγελιών, λέγεται ότι δεν έχουν ελεγχθεί ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει μειώσεις σε πρόστιμα χωρίς ωστόσο να υπάρχει η ανάλογη τεκμηρίωση.

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Την ίδια ώρα ο προϊστάμενος της πολεοδομίας έχει ήδη τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για παρατυπίες. Οι έρευνες διήρκεσαν τρία συνεχόμενα 24ωρα, ενώ στο σπίτι του προϊσταμένου φέρεται να εντοπίστηκαν υπηρεσιακά έγγραφα της πολεοδομίας Μυκόνου, αλλά και ένας αμφορέας, η προέλευση και η κατοχή του οποίου εξετάζονται.

Μετά τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση, ο δήμαρχος Μυκόνου αποφάσισε να θέσει σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. «Ναι, η απάντηση είναι ναι, μπαίνει λουκέτο. Εγώ άσκησα το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος και τον έθεσα σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του», δήλωσε ο Χρήστος Βερώνης.

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Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Πριν από τη διοικητική απομάκρυνση του προϊσταμένου της Μυκόνου είχε προηγηθεί η αποστολή σχετικού εγγράφου από τις εισαγγελικές αρχές προς τη δημοτική αρχή. σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Καθημερινή, που αποκάλυψε την υπόθεση.

Στο έγγραφο αυτό, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών γνωστοποιεί στον δήμαρχο ότι σε βάρος του υπευθύνου της υπηρεσίας διενεργείται έρευνα για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απιστία κατ' εξακολούθηση, η ψευδής βεβαίωση, η δωροληψία, η πλαστογραφία και η υπεξαγωγή εγγράφων, κατηγορίες που φέρουν μάλιστα κακουργηματικό χαρακτήρα.

Η εισαγγελική ειδοποίηση περιήλθε στον Δήμο Μυκόνου προς τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο απεστάλη στη δημοτική αρχή και αντίστοιχη έγγραφη ενημέρωση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, κατά τις έρευνες των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην κατοικία του εμπλεκόμενου στελέχους, ανακαλύφθηκαν υπηρεσιακοί φάκελοι που αφορούσαν τη λειτουργία της Πολεοδομίας, καθώς και ένας αμφορέας που εκτιμάται ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Με βάση τα παραπάνω επιβαρυντικά στοιχεία, ο δήμαρχος Μυκόνου, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η λειτουργία της πολεοδομίας, αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊστάμενο. Η σχετική διοικητική πράξη αναρτήθηκε επίσημα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» το πρωί της Τρίτης.

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