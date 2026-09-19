Η έρευνα αναμένεται να αποσαφηνίσει αν οι εκκρεμότητες συνδέονται αποκλειστικά με διοικητικές ή τεχνικές δυσλειτουργίες ή αν προκύπτουν και άλλες παραλείψεις που θα χρειαστούν περαιτέρω διερεύνηση.

Νέες καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Μύκονο έρχονται στο προσκήνιο μετά το σφράγισμα της Πολεοδομίας του νησιού με εισαγγελική εντολή. Κάτοικοι μιλούν για εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση, ενώ θέτουν στο επίκεντρο την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολεοδομικές παραβάσεις.

Η Πολεοδομία Μυκόνου παραμένει κλειστή και υπό έλεγχο, καθώς οι Αρχές διερευνούν εκκρεμείς υποθέσεις, καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες. Η πρόσβαση στα αρχεία της υπηρεσίας έχει απαγορευτεί, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται ειδικό κλιμάκιο, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να εξετάσει τους σχετικούς φακέλους.

«Τα πρόστιμα είναι μέρος του κόστους»

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάτοικοι του νησιού περιγράφουν μια εικόνα όπου η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακόμη και σήμερα κατασκευάζονται νέα κτίσματα, ενώ αναφέρονται περιπτώσεις μεγάλων οικοδομών που συνεχίζουν να ανεγείρονται.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η καταγγελία ότι τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις δεν λειτουργούν πάντοτε αποτρεπτικά. Όπως υποστηρίζεται, για ιδιοκτήτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια το κόστος ενός προστίμου μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μέρος της συνολικής επένδυσης, με αποτέλεσμα η επιβολή κυρώσεων να μην ανακόπτει απαραίτητα την οικοδομική δραστηριότητα.

Οι ίδιοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι κρίσιμο στοιχείο είναι οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται έγκαιρα, όσο οι κατασκευές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, και να εξετάζεται εγκαίρως η νομιμότητα των οικοδομικών αδειών.

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Στο μικροσκόπιο οι εκκρεμείς υποθέσεις

Η εισαγγελική παρέμβαση δεν αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, απλώς έναν γενικό έλεγχο της οικοδομικής δραστηριότητας στη Μύκονο. Στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένες εκκρεμείς υποθέσεις, καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες που φέρεται να μην είχαν διεκπεραιωθεί.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί με τους σχετικούς φακέλους και αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στην εξέτασή τους.

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή δίνει διαφορετική διάσταση στο ζήτημα, συνδέοντας μέρος του προβλήματος με δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος e-poleodomia, μέσω του οποίου γίνεται η πρωτοκόλληση εγγράφων και καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικά ζητήματα. Ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης έχει αναφέρει ότι ζητήθηκε η συνδρομή υπαλλήλων της Πολεοδομίας Σύρου για τον έλεγχο του συστήματος.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι ο έλεγχος των αρχείων της Πολεοδομίας. Το αρμόδιο κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο και, παρουσία εισαγγελέα, να εξετάσει τους φακέλους και την πορεία των υποθέσεων που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα.