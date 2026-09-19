Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συζήτησης που έχει ανοίξει ταυτόχρονα για πιθανή επαναφορά των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στη Γερμανία.

Λίγες ώρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, η Μόσχα προχώρησε σε μια ασυνήθιστα ευθεία δημόσια τοποθέτηση υπέρ της AfD, συνδέοντας μάλιστα την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής με την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream.

Η παρέμβαση έγινε από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα μπορούσε να γνωρίσει εκ νέου οικονομική ανάπτυξη εφόσον επανέλθει το «φθηνό και αξιόπιστο» ρωσικό φυσικό αέριο και υπάρξει συνεργασία με την AfD.

{https://x.com/kadmitriev/status/2101198771870728535}

Η τοποθέτηση του Ντμίτριεφ συνδέει ευθέως τρία ζητήματα: το ενεργειακό κόστος, την επαναφορά των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου και την ενίσχυση της AfD σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Το μήνυμα της Μόσχας είναι ότι η επιστροφή του ρωσικού αερίου θα μπορούσε, κατά την άποψή της, να οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερη ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο ξανά ο Nord Stream

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συζήτησης που έχει ανοίξει ταυτόχρονα για πιθανή επαναφορά των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, ο Ντμίτριεφ και η ηγεσία της AfD προετοιμάζουν συνάντηση για το επόμενο έτος, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται μια συνάντηση με τη συμμετοχή του Ντμίτριεφ και των συμπροέδρων της AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα. Το σχέδιο, πάντως, φέρεται να συνδέεται με την προηγούμενη επίτευξη κάποιου ειρηνευτικού πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η συζήτηση για τον Nord Stream παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά σύνθετη. Μετά τις εκρήξεις που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, μόνο ένας από τους αρχικούς κλάδους παραμένει άθικτος, χωρίς να βρίσκεται σε λειτουργία. Παράλληλα, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών εξακολουθούν να υπόκεινται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέμβαση σε μια κρίσιμη εκλογική συγκυρία

Η δημόσια τοποθέτηση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στη γερμανική πολιτική σκηνή. Το κόμμα κατέγραψε πρόσφατα ισχυρή επίδοση στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ παραμένει εκτός ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών. Η συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση, ωστόσο, έρχεται ακριβώς πριν από την εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και αποτελεί σαφή πολιτική τοποθέτηση υπέρ μιας συνεργασίας με την AfD σε συνδυασμό με την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το ενεργειακό ζήτημα λειτουργεί έτσι ως βασικός άξονας της αντιπαράθεσης. Η AfD έχει υποστηρίξει την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Μόσχα και την επιστροφή στις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες, ενώ η σημερινή γερμανική κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς διατηρεί διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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