Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή νομοθεσία που επιτρέπει την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων στη Ρωσία, με στόχο να την πιέσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε χώρες που παραβιάζουν το εμπάργκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε σε νόμο την «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act», δύο ημέρες αφότου εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με διακομματική πλειοψηφία 262 ψήφων υπέρ έναντι 159 κατά, εν μέσω ανησυχιών ότι η νομοθεσία τού παρέχει υπερβολικά μεγάλες εξουσίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στη Μόσχα, άλλαξε όμως στάση μετά το αδιέξοδο στις επανειλημμένες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί πλέον τεσσεράμισι χρόνια.

Το νομοσχέδιο, το οποίο πήρε το όνομά του από τον σκληροπυρηνικό Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο, έχει στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, πλήττοντας τα έσοδά της από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, καθώς και τις χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Η νομοθεσία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε Ρώσους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς και σε δίκτυα του εξωτερικού που συμβάλλουν στον εφοδιασμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής και στην παράκαμψη των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων.

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Παράλληλα, στοχεύει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, μέσω του οποίου η χώρα έχει καταφέρει να συνεχίσει να μεταφέρει αργό πετρέλαιο σε ολόκληρο τον κόσμο, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ενεργειακές εξαγωγές της.

Ωστόσο, η νομοθεσία παρέχει επίσης στον Τραμπ μεγάλη ελευθερία ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένου του ποιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς και του ύψους αυτών των δασμών. Παράλληλα, δίνει στον πρόεδρο ευρεία διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εάν ορισμένες χώρες μπορούν να εξαιρεθούν από τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προβλέψεις είναι ότι επιτρέπει στον Τραμπ να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και σε άλλες χώρες που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Οι ευρείες διατάξεις του νομοσχεδίου προκάλεσαν επικρίσεις από πολλούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παρέχουν στον Τραμπ υπερβολικά μεγάλη εξουσία να καταφεύγει στην επιβολή δασμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη επιβάλει δασμούς σε πολλές χώρες, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που του απαγορεύει να το πράττει βάσει του International Emergency Economic Powers Act του 1977.

Με πληροφορίες από τον Guardian