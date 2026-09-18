Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή «χάνει σε όλα τα επίπεδα», οικονομικά και στρατιωτικά, επανέλαβε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει πως το Ιράν θέλει συμφωνία. Την ίδια ώρα, όπως λέει ο ίδιος καλείται να λάβε μία μεγάλη απόφαση: αν θα κάνει πόλεμο ή ειρήνη.

Σε αποκλειστική τηλεφωνική του συνέντευξη με το NewsNation, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τα πρόσφατα σχόλιά ότι σκέφτεται για το αν θα εξαφανίσει» το Ιράν.

«Θα δούμε τι θα συμβεί» είπε ο Τραμπ ακολουθώντας τη γνωστή, σχεδόν γραφική πλέον τακτική, που τον θέλει να απειλεί με αφανισμό και μέσα σε λίγες ώρες να υπαναχωρεί με ατεκμηρίωτες από την άλλη πλευρά, δηλώσεις του τύπου «θέλουν συμφωνία».

Σε ερώτηση για το τι θέλει να δει από το Ιράν πριν αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις του ο Τραμπ, είπε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή «χάνει σε όλα τα επίπεδα», οικονομικά και στρατιωτικά.

«Αν η συμφωνία δεν είναι η σωστή, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Αλλά αυτή τη στιγμή, θέλουν να κάνουμε συμφωνία επειδή χάνουν με κάθε τρόπο» επανέλαβε για πολλοστή φορά.

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Ήδη ο πόλεμος των ΗΠΑ στον Ιράν μετρά 7 μήνες.

ΟΗΕ: Βάσιμοι λόγοι για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα νέα έκθεση του ΟΗΕ που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ συμπεραίνει ότι οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, ίσως να διέπραξαν έγκλημα πολέμου σε δημοτικό σχολείο και αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Αποστολή Εξακρίβωσης Στοιχείων του ΟΗΕ για το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν έγκλημα πολέμου εξαπολύοντας επιθέσεις αδιακρίτως, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό αμάχων ή προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικά αντικείμενα».

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου προκαλώντας έναν πόλεμο που εκτείνεται πλέον 7 μήνες. Ανάμεσα σε αυτές τις επιθέσεις, ήταν σύμφωνα με την έκθεση, και χτύπημα με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk στο δημοτικό σχολείο Tree of Tayyiba στο in Minab, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 190 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν 120 παιδιά. Επίσης η έκθεση κάνει λόγο και για φερόμενη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ, η οποία διασκόρπισε δεκάδες χιλιάδες σφαιρίδια βολφραμίου πάνω από αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στο Lamerd, σκοτώνοντας 22 αμάχους.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαψεύδουν ότι πραγματοποίησαν οποιαδήποτε επίθεση στην ευρύτερη περιοχή στις 28 Φεβρουαρίου. Και οι δύο πολιτικές εγκαταστάσεις ήταν «σαφώς αναγνωρίσιμες», ανέφερε η έκθεση.

«Η αποτυχία των ΗΠΑ να ανανεώσει τις πληροφορίες με τα στοιχεία που σχετίζονται με το σχολείο στη βάση των στόχων της και να διακριβώσει ότι το κτίριο ήταν στρατιωτική δομή πολύ πριν την επίθεση ξεπερνά κάθε απλή αμέλεια» αναφέρει η έκθεση.

«Πολύ περισσότερο, οι ΗΠΑ καθοδήγησαν τις επιθέσεις σε ένα σχολικό κτίριο ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε ουσιώδης κίνδυνος να χτυπήσουν πολίτες και ενεργώντας απερίσκεπτα ως προς την πιθανότητα να συμβεί αυτό». Η αποστολή αναμένεται να παρουσιάσει τα πορίσματά τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.