Την απαγόρευση πρόσβασης των ΜΜΕ CNN,MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/09) ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε την απόφαση αυτή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα TruthSocial, δηλώνοντας ότι ο αποκλεισμός των τριών μέσων θα έχει άμεση ισχύ. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αντίστοιχα μέτρα και για άλλα ειδησεογραφικά δίκτυα.
{https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2101025244987404722}
Η εξέλιξη προκαλεί νέες αντιδράσεις σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την προστασία της δημοσιογραφικής δραστηριότητας από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι παρουσιάζουν αρνητικά τη δράση της διακυβέρνησής του. Από την επιστροφή του στην προεδρία έχει κινηθεί νομικά εναντίον ή έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με αρκετά μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα.
Μεταξύ αυτών έχουν βρεθεί οι New York Times, Wall Street Journal και BBC, ενώ ο πρόεδρος έχει συχνά ασκήσει δημόσια κριτική και σε δημοσιογράφους μέσω δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τελευταία απόφαση αναμένεται να επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τα όρια της προεδρικής εξουσίας και την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.