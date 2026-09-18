Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα παραπάνω μέσα «γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Την απαγόρευση πρόσβασης των ΜΜΕ CNN,MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/09) ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε την απόφαση αυτή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα TruthSocial, δηλώνοντας ότι ο αποκλεισμός των τριών μέσων θα έχει άμεση ισχύ. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αντίστοιχα μέτρα και για άλλα ειδησεογραφικά δίκτυα.

{https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2101025244987404722}

Η εξέλιξη προκαλεί νέες αντιδράσεις σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την προστασία της δημοσιογραφικής δραστηριότητας από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι παρουσιάζουν αρνητικά τη δράση της διακυβέρνησής του. Από την επιστροφή του στην προεδρία έχει κινηθεί νομικά εναντίον ή έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με αρκετά μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα.

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Μεταξύ αυτών έχουν βρεθεί οι New York Times, Wall Street Journal και BBC, ενώ ο πρόεδρος έχει συχνά ασκήσει δημόσια κριτική και σε δημοσιογράφους μέσω δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία απόφαση αναμένεται να επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τα όρια της προεδρικής εξουσίας και την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.