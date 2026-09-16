Η ιστορική υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ διχάζει ολοένα περισσότερο τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην παράδοση στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας - δεκάδων χιλιάδων - βομβών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

Η πληροφορία αυτή, την οποία μετέδωσαν στις ψηφιακές εκδόσεις τους η Washington Post και η New York Times, αντανακλά την αμείωτης έντασης αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ, ο στρατός του οποίου συνεχίζει, παρά την κατάπαυση του πυρός, να βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των δυο εφημερίδων, η αμερικανική κυβέρνησηενέκρινε την πώληση τουλάχιστον 40.000 βομβών έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ. Η πώληση θα χρηματοδοτηθεί έμμεσα και εν μέρει από τους αμερικανούς φορολογούμενους.

Στις βόμβες που θα παραδοθούν συμπεριλαμβάνονται ιδίως 20.000 MK84, βόμβες βάρους ενός τόνου, από τις πιο ισχυρές στο αμερικανικό οπλοστάσιο, που μπορούν να στέλνουν φονικά θραύσματα ως και 370 μέτρα από το σημείο ρίψης τους, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Η New York Times τονίζει πως ακόμη κι αν το Κογκρέσο εναντιωθεί - θα μπορούσε, στη θεωρία τουλάχιστον - στην πώληση αυτή, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εργαλεία για να το παρακάμψει.

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Η ιστορική υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ διχάζει ολοένα περισσότερο τις ΗΠΑ: Αρκετοί Δημοκρατικοί διεξάγουν εκστρατεία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου βάζοντας στο επίκεντρο τη μείωση της, καταγγέλλοντας τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων αμάχων Παλαιστίνιων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025 στη Γάζα κατάπαυση του πυρός έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός υπέστη έξι απώλειες το ίδιο διάστημα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου του.