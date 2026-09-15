Όσα λέει για την ψυχολογία μας ένα ακατάστατο αυτοκίνητο.

Άγχος, ψυχική υπερφόρτωση, αναβλητικότητα και δυσκολίες στην οργάνωση είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που, σύμφωνα με ειδικούς ψυχολογίας, μπορεί να συνδέονται με ένα παραμελημένο όχημα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει και σχέση με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Ένα αυτοκίνητο γεμάτο σκουπίδια, χαρτιά, άδεια μπουκάλια και σκόνη δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη τεμπελιάς ή αδιαφορίας. Για τους ειδικούς, η εικόνα του οχήματος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντανακλά την καθημερινότητα, τις προτεραιότητες αλλά και την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που το χρησιμοποιεί.

Η ψυχολόγος Leticia Martín Enjuto επισημαίνει ότι «το αυτοκίνητο είναι συχνά μια αντανάκλαση της ρουτίνας μας». Όπως εξηγεί, η έλλειψη φροντίδας του οχήματος μπορεί να δείχνει ότι ένα άτομο δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο ή την ενέργεια για να ασχοληθεί με αυτές τις καθημερινές λεπτομέρειες, επειδή έχει στρέψει την προσοχή του σε άλλες προτεραιότητες.

Όταν η ακαταστασία γίνεται καθημερινότητα

Ένα φορτωμένο πρόγραμμα, οι αυξημένες υποχρεώσεις και το συνεχές άγχος μπορούν να οδηγήσουν στην παραμέληση μικρών καθημερινών εργασιών. Έτσι, η ακαταστασία στο αυτοκίνητο μπορεί να αποτελεί περισσότερο αποτέλεσμα μιας πιεστικής περιόδου παρά έλλειψης διάθεσης για καθαριότητα.

«Όταν βλέπουμε ένα αυτοκίνητο γεμάτο χαρτιά, μπουκάλια ή σκόνη, μπορεί να είναι σημάδι ότι το άτομο ζει βιαστικά, ότι δεν έχει χώρο να τακτοποιήσει ούτε έξω ούτε μέσα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδικός.

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Στους πιθανούς παράγοντες περιλαμβάνονται η ψυχική υπερφόρτωση, η αναβλητικότητα και οι δυσκολίες στην οργάνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, μπορεί να συνυπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική ερμηνεία. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι το αυτοκίνητό τους με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιους αποτελεί απλώς ένα πρακτικό μέσο μετακίνησης και όχι έναν χώρο που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Η σύνδεση ανάμεσα στην τάξη και την ψυχική ευεξία

Η ακαταστασία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί έναν μικρό «καθρέφτη» της γενικότερης κατάστασης ενός ανθρώπου. Η συσσωρευμένη βρωμιά και η έλλειψη τάξης ενδέχεται να συνδέονται με κούραση, απάθεια, άγχος ή ακόμη και θλίψη, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από γενικότερη δυσκολία στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ακατάστατο αυτοκίνητο αντιμετωπίζει απαραίτητα κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Η κατάσταση του οχήματος από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή δείκτη της ψυχικής υγείας ή της αυτοεκτίμησης ενός ανθρώπου.

Μικρές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν

Οι ειδικοί προτείνουν, όταν η ακαταστασία αποτελεί μέρος μιας γενικότερης δυσκολίας οργάνωσης, να ξεκινά κανείς με απλές και μικρές συνήθειες. Το να απομακρύνονται καθημερινά τα σκουπίδια από το αυτοκίνητο ή να καθιερώνεται μία συγκεκριμένη ημέρα την εβδομάδα για καθαρισμό μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη και διαχειρίσιμη.

Σε περιπτώσεις όπου η αίσθηση κόπωσης, άγχους ή ψυχικής πίεσης επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα, η αναζήτηση υποστήριξης από έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη.

Τελικά, ένα βρώμικο αυτοκίνητο δεν αποτελεί από μόνο του «διάγνωση». Μπορεί, όμως, να λειτουργήσει ως μια αφορμή για να εξετάσει κάποιος αν πίσω από την ακαταστασία κρύβεται απλώς ένα φορτωμένο πρόγραμμα ή αν αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη δυσκολία στην καθημερινή του ζωή.