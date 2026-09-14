Προ των πυλών βρίσκεται νέα κακοκαιρία με αρκετά έντονα φαινόμενα κυρίως στην νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Για την επερχόμενη κακοκαιρία μιλούν τρεις κορυφαίοι μετεωρολόγοι. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Όλγα Παπαβγούλη και Σάκης Αρναούτογλου κάνουν τις προγνώσεις τους για τον καιρό και αναφέρουν τις περιοχές που θα χρειαστούν προσοχή τα επόμενη 24ωρο.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό περνά σταδιακά ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση έως και 5-7 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, ένα βορειοανατολικό ρεύμα θα προκαλέσει αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται διαταραχή που θα δώσει περισσότερα φαινόμενα, κυρίως στα νότια της χώρας.

Συννεφιές και τοπικές βροχές σήμερα

Σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα να σημειωθούν βροχές έως και τις μεσημβρινές ώρες.

Το βορειοανατολικό ρεύμα θα δημιουργήσει τοπικές συννεφιές, ενώ μπόρες αναμένονται και στην Κρήτη.

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Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα βροχής κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες αύριο

Αύριο, Τρίτη, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, αλλά και στην Πελοπόννησο.

Καθώς θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν από τη Μακεδονία και νοτιότερα, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, χρειάζεται αυξημένη προσοχή κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Βροχές και την Τετάρτη

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κρήτη, ενώ βροχές αναμένονται επίσης στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Το σκηνικό θα παραμείνει φθινοπωρινό, με τις βροχές να επηρεάζουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Εξασθενούν οι βοριάδες την Πέμπτη

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν, γεγονός που θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει άνοδο.

Έτσι, μετά την αισθητή πτώση των επόμενων ημερών, ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί και πάλι ανοδικά, ενώ σταδιακά θα περιοριστούν και τα φαινόμενα.

«Πρώτες βροχές»

Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει η εικόνα του καιρού, με το καλοκαιρινό σκηνικό να δίνει τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες από σήμερα Κυριακή (13/9) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Ο ίδιος μέσα από τη νέα του πρόγνωση, επισημαίνει ότι τα επόμενα 24ωρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές καλός, ωστόσο στη συνέχεια τα δεδομένα δείχνουν επιδείνωση και αύξηση της αστάθειας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, με αρκετές περιοχές να συνεχίζουν να θυμίζουν καλοκαίρι.

Η εικόνα, όμως, αλλάζει από σήμερα Κυριακή, οπότε αναμένεται να ενισχυθεί η αστάθεια και να αυξηθούν οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις.

Το νέο σκηνικό αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητό σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση τοπικών φαινομένων.

Οι πρώτες βροχές

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έχουν εμφανιστεί ενδείξεις για αλλαγή της κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα, με τους μετεωρολογικούς χάρτες να δείχνουν σταδιακή μετατόπιση προς ένα περισσότερο φθινοπωρινό μοτίβο.

Στην αρχή, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, ενώ δεν αποκλείονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει απότομα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά θα υπάρξει σταδιακή μετάβαση από το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό σε πιο ασταθείς συνθήκες.

Τι θα γίνει με τη θερμοκρασία

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να συνοδευτεί και από σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αν και η πτώση δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές.

Οι θερμές αέριες μάζες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα αναμένεται να απομακρυνθούν σταδιακά, επιτρέποντας σε πιο δροσερές αέριες μάζες να κινηθούν προς την Ελλάδα.

Έτσι, το σκηνικό θα αρχίσει να θυμίζει περισσότερο την εποχή, με πιο δροσερές νύχτες και πρωινά και μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχοπτώσεις.

Ποιες περιοχές χρειάζονται περισσότερη προσοχή

Με βάση την πρόγνωση, τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες.

Παράλληλα, όσο προχωρά η αλλαγή του καιρού, δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση των συστημάτων που θα κινηθούν στην περιοχή μας, γι' αυτό και οι επόμενες προγνώσεις αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Παρά την επερχόμενη μεταβολή, το καλοκαιρινό σκηνικό δεν εγκαταλείπει αμέσως τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν για λίγο ακόμη, δημιουργώντας ένα σκηνικό με έντονες εναλλαγές.

Η τάση, ωστόσο, φαίνεται πλέον ξεκάθαρη: ο καιρός αλλάζει από την Κυριακή, με περισσότερη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Ελλάδας.

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Πότε σταματάει η κακοκαιρία

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για περισσότερες βροχές και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι χθες ο υδράργυρος στην Κρήτη έφτασε ακόμη και τους 37 βαθμούς, το φθινόπωρο φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Συννεφιές και τοπικές βροχές σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα, οι συννεφιές θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, οι νεφώσεις θα δώσουν λίγες τοπικές και ήπιες βροχές, κυρίως από τη Χαλκιδική μέχρι και τη νότια Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η αστάθεια σήμερα θα είναι περιορισμένη, ωστόσο η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από αύριο, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Πτώση της θερμοκρασίας

Όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Αφρική θα κινηθεί προς τη χώρα μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα νότια.

Το επόμενο διήμερο με τριήμερο αναμένονται αρκετές βροχές, ενώ παράλληλα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει και οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο βοριάς, ο οποίος θα βοηθήσει να απομακρυνθούν οι θερμές αέριες μάζες από τη χώρα. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως στην περιοχή των Βιλίων και του Κιθαιρώνα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει για αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, ενώ κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται συννεφιές. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται προς τη Χαλκιδική, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν βροχές.

Ισχυροποιείται το βαρομετρικό χαμηλό

Η μεταβολή του καιρού γίνεται πιο έντονη από αύριο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα «βαθύνει» και θα ισχυροποιηθεί, ασκώντας μεγαλύτερη επίδραση στη χώρα.

Αρχικά, από αύριο, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, ενώ την Τετάρτη το σύστημα αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, αλλά και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το επόμενο διήμερο με τριήμερο, καθώς εκεί τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει επίσης το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και την Πελοπόννησο.

Από την Πέμπτη περιορίζονται τα φαινόμενα

Από την Πέμπτη η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, ο καιρός δεν θα σταθεροποιηθεί πλήρως, καθώς θα παραμείνει άστατος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, φαίνεται πως μια νέα διαταραχή από τα δυτικά μπορεί να επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, διατηρώντας το φθινοπωρινό σκηνικό.

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