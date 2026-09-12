Τι ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Για την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι από το μεσημέρι έως το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται περάσματα από μπόρες και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ένα πέρασμα από μπόρα ή τοπική καταιγίδα προς το βράδυ. Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα εστιαστούν κυρίως στη Βορειοανατολική Ελλάδα, με πιο έντονο χαρακτήρα στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη και το Άγιο Όρος.

Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα το απόγευμα. Σχετικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βοριάδες 6 έως 7 μποφόρ στα βόρεια, με τοπικό Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας αισθητή δροσιά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα θα υποχωρήσουν στους 11 με 14 βαθμούς στα ορεινά, ενώ οι μέγιστες τιμές στα πεδινά της χώρας θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 33°C.

{https://www.youtube.com/watch?v=_rOfZCcLSPk}

Για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ η Δευτέρα θα ξεκινήσει με γενικά καλό καιρό, οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό νοτιοδυτικά της Ελλάδας. Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο από την Τρίτη, φέρνοντας αρκετό νερό και δυνατούς ανέμους. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι παρακολουθεί την πιθανότητα εξέλιξής του σε μεσογειακό κυκλώνα (medicane), ενώ το χαμηλό φαίνεται να κινηθεί στη συνέχεια προς την Κρήτη την Τετάρτη προς Πέμπτη και ακολούθως προς τα Δωδεκάνησα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, παρά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από τις φθινοπωρινές αέριες μάζες τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ο καιρός θα ζεστάνει ξανά το επόμενο σαββατοκύριακο φτάνοντας τους 30 με 31°C. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, «το καλοκαίρι δεν παραδίδει έτσι εύκολα τα όπλα του».