Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Στην αλλαγή του καιρού που αναμένεται στάθηκε με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής 13/9 ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως οι βροχές θα αργήσουν.

«Η αλλαγή του καιρού φαίνεται πως θα γίνει αισθητή κυρίως στο θερμοκρασιακό πεδίο, με τις τιμές να υποχωρούν και να επιστρέφουν πιο κοντά στα φυσιολογικά φθινοπωρινά επίπεδα για την εποχή» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

{https://x.com/KolydasT/status/2099037065325187452}

«Ωστόσο, το φθινόπωρο δεν είναι μόνο θερμοκρασίες. Οι βροχές που τόσο χρειάζεται η χώρα φαίνεται, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ότι θα αργήσουν ακόμη να επιστρέψουν με πιο οργανωμένο και γενικευμένο τρόπο».