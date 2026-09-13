Η αύξηση της πρωτεΐνης στη διατροφή δεν απαιτεί καθημερινά βραστά αυγά.

Το βραστό αυγό αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν ένα γρήγορο και πλούσιο σε πρωτεΐνη σνακ. Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, ωστόσο δεν είναι η μοναδική λύση. Υπάρχουν αρκετές τροφές που προσφέρουν αντίστοιχη ή ακόμη και σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα.

Σύμφωνα με το Verywell Health, ανάμεσα στις πιο πλούσιες επιλογές βρίσκεται το στήθος γαλοπούλας. Μία μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων προσφέρει 25,6 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σίδηρο, κάλιο και ψευδάργυρο.

Υψηλή περιεκτικότητα έχει και ο τόνος σε νερό, με περίπου 21,7 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 85 γραμμάρια, ενώ αποτελεί και πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Αντίστοιχα, οι σαρδέλες προσφέρουν περίπου 20,9 γραμμάρια πρωτεΐνης, μαζί με ωμέγα-3, βιταμίνη D και ασβέστιο.

Γιαούρτι, cottage cheese και φυτικές επιλογές

Το γιαούρτι αποτελεί μία ακόμη εύκολη λύση. Περίπου 170 γραμμάρια άπαχου, απλού γιαουρτιού περιέχουν 17,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η επιλογή προϊόντων χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και ο συνδυασμός τους με φρούτα ή ξηρούς καρπούς μπορεί να δημιουργήσει ένα χορταστικό σνακ.

Ακολουθεί το cottage, με περίπου 14 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 113 γραμμάρια. Μπορεί να καταναλωθεί μόνο του ή μαζί με φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους chia.

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Υπάρχουν όμως και αρκετές φυτικές εναλλακτικές. Το τόφου προσφέρει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα 85 γραμμαρίων, ενώ μισό φλιτζάνι edamame δίνει επίσης περίπου 9 γραμμάρια και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.

Οι κολοκυθόσποροι δίνουν περίπου 8,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια, ενώ μισό φλιτζάνι μαγειρεμένα ρεβίθια περιέχει περίπου 7,25 γραμμάρια. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και το φυστικοβούτυρο, με περίπου 7 γραμμάρια πρωτεΐνης σε δύο κουταλιές της σούπας.

Αμύγδαλα και φιστίκια Αιγίνης προσφέρουν περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια, ενώ τα αράπικα φιστίκια φτάνουν περίπου τα 7 γραμμάρια. Επειδή, όμως, οι ξηροί καρποί και το φυστικοβούτυρο έχουν υψηλή θερμιδική πυκνότητα, χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και το jerky από μοσχάρι, κοτόπουλο ή σολομό, το οποίο μπορεί να προσφέρει περίπου 10 έως 12 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε ορισμένα αλλαντικά ή κονσερβοποιημένα ψάρια, συνιστάται να ελέγχεται η περιεκτικότητα σε νάτριο.

Πηγή verywellhealth.com