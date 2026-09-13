Μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό που γέμισε το Telekom Center.

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε το Σάββατο ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος παρουσίασε την παράστασή του «Εξωγήινος: Η Επιστροφή» στο Telekom Center Athens, μπροστά σε σχεδόν 20.000 θεατές.

Η παράσταση είχε γίνει sold out αρκετές ημέρες νωρίτερα, με 19.720 εισιτήρια να έχουν διατεθεί, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ προσέλευσης για stand-up comedy και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα του κωμικού.

Μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό που γέμισε το Telekom Center, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την κατάμεστη αρένα.

«Είναι μαγικό να μαζεύονται 20.000 άνθρωποι για να γελάσουν... Σας ευχαριστώ», έγραψε στην ανάρτησή του, συνοδεύοντάς τη με το hashtag #standupcomedy.

{https://www.facebook.com/tsouvelas.ii/posts/pfbid02jnm5mUG9nsDtz5m4K5DNkt4jaPskU79mn3fUj9eNpeMRX7aYpJAYDhq2YqkQUWo5l}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήδη πριν από την παράσταση, όταν είχε ανακοινωθεί το sold out, ο κωμικός είχε εκφράσει τη συγκίνησή του για την ανταπόκριση του κόσμου, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη βραδιά ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο και για όσα έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μαζί με το κοινό του.

Η εικόνα χιλιάδων θεατών στις κερκίδες και την αρένα αποτύπωσε το μέγεθος της διοργάνωσης, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες παραστάσεις stand-up comedy που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.