Χρειάζεται προσοχή καθώς σχετικές συμβουλές στο διαδίκτυο έρχονται σε αντίθεση με όσα συστήνουν επαγγελματίες του κλάδου των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Μία ακόμη ασυνήθιστη χρήση για το κατακάθι του καφέ κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στην τουαλέτα για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών.

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς για τα οφέλη του, οι ειδικοί στις υδραυλικές εγκαταστάσεις συνιστούν να μην καταλήγουν τα υπολείμματα καφέ στις αποχετεύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του El Cronista, το χρησιμοποιημένο κατακάθι παρουσιάζεται ως μια οικονομική λύση για το μπάνιο, κυρίως λόγω της δυνατότητάς του να περιορίζει προσωρινά τις οσμές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η χαρακτηριστική μυρωδιά του καφέ μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον τακτικό καθαρισμό.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ακόμη ότι η υφή του μπορεί να παρασύρει ελαφρά υπολείμματα στις σωληνώσεις και ότι η χρήση του μαζί με ζεστό νερό ενδέχεται να ενισχύει το αποτέλεσμα. Διευκρινίζει πάντως ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κανονικό καθαρισμό ή την τεχνική συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος.

Εδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή. Οι σχετικές συμβουλές έρχονται σε αντίθεση με όσα συστήνουν επαγγελματίες του κλάδου των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τα κατακάθια του καφέ δεν διαλύονται στο νερό και μπορούν να συσσωρευτούν μέσα στις σωληνώσεις, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με λίπη και άλλα υπολείμματα.

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Σύμφωνα με οδηγίες για την πρόληψη αποφράξεων, ο καφές συγκαταλέγεται στα υλικά που δεν πρέπει να διοχετεύονται στις αποχετεύσεις, καθώς τα σωματίδιά του μπορούν σταδιακά να δημιουργήσουν συμπαγείς μάζες και να περιορίσουν τη ροή του νερού.

Πηγή cronista.com