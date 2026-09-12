«Εξαπάτηση» δηλώνει ο ΙΣΑ από τους γιατρούς της κλινικής στο Κολωνάκι.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πλασμαφαίρεση, η ακριβής ώρα άφιξης του τραγουδιστή, η κατάσταση της υγείας του, οι ενέργειες που έγιναν πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ, αλλά και μια σειρά από ευρήματα που φέρεται να εντόπισε η αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει και δικαστική διάσταση, καθώς οι δύο γιατροί του ιατρείου κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν. Η κατηγορία αφορά τη συμπεριφορά και τις ενέργειες που αποδίδονται στους δύο γιατρούς πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, χωρίς βεβαίως αυτό να συνιστά δικαστική κρίση περί ενοχής.

Τα 42 κρίσιμα λεπτά

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τις Αρχές, το ηλεκτρονικό ιστορικό του μηχανήματος κατέγραψε λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών κατά την επίμαχη συνεδρία.

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που φέρεται να έδωσε η γιατρός Ιωάννα Γάκα στις Αρχές. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενώ εκείνη επιχειρούσε να του τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, πριν ουσιαστικά ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση.

Η αστυνομική έρευνα, ωστόσο, φέρεται να κατέληξε σε διαφορετική εικόνα. Κατά τον έλεγχο του μηχανήματος διαπιστώθηκε η καταγραφή των 42 λεπτών, ενώ όταν πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική επίδειξη της λειτουργίας του, το μηχάνημα δεν κατέγραψε αντίστοιχο χρόνο. Οι Αρχές θεωρούν το στοιχείο αυτό σημαντικό για την ανασύσταση των γεγονότων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ώρα άφιξης που δημιουργεί νέο χρονικό κενό

Εξίσου κρίσιμη θεωρείται η διαφορά στις αναφορές για την ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η γιατρός φέρεται να τοποθέτησε την άφιξή του περίπου στις 16:00. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και άλλα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου στις 13:55–14:00.

Στην υπόθεση αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία και η κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο οδηγός φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στην περιοχή πριν από τις 14:00.

Η διαφορά αυτή δεν είναι απλώς χρονική. Εφόσον επιβεβαιωθεί, μεταβάλλει ολόκληρη την ακολουθία των γεγονότων που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ της άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο και της κλήσης του ΕΚΑΒ.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στο ιατρείο σε επιβαρυμένη κατάσταση.

Μαρτυρίες εργαζομένων τον περιγράφουν ως αποπροσανατολισμένο, με διαφορετική εικόνα από τη συνήθη, ενώ αναφέρονται ακόμη ένας έντονος βήχας και ένα τσιρότο στο μέτωπό του. Η ίδια η γιατρός φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν ήταν καλά.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν, δεδομένης της κατάστασής του, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί διαφορετικός ιατρικός έλεγχος ή να είχε αναβληθεί η προγραμματισμένη διαδικασία.

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Χωρίς προηγούμενο καρδιολογικό έλεγχο

Ένα ακόμη ζήτημα που αναφέρεται στη δικογραφία αφορά τον προληπτικό έλεγχο πριν από την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στους ιατρικούς φακέλους ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν εντοπίστηκε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Οι Αρχές εξετάζουν εάν και κατά πόσο αυτό συνιστά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, η έρευνα έχει επεκταθεί και στο ίδιο το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου και στο εάν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τις συγκεκριμένες πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους, ενώ οι σχετικές διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στα στοιχεία που αξιολογούν οι Αρχές.

Το κρίσιμο διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 και έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά αργότερα. Οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς σφυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή, ενώ ο απινιδωτής κατέγραψε ασυστολία.

Ακολούθησε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε αργότερα.

Το χρονικό διάστημα πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα σημεία της έρευνας. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πότε ακριβώς παρουσιάστηκε η κρίσιμη επιδείνωση, τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Οι κηλίδες αίματος και η αυτοψία στον χώρο

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο ίδιος ο χώρος του ιατρείου. Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάστηκαν ευρήματα στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, μεταξύ αυτών και κηλίδες αίματος σε καναπέ.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες και στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά το περιστατικό και εάν υπήρξε καθαρισμός του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των ευρημάτων. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως δικαστικά.

Η φωτογραφία στο κινητό της γιατρού

Στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή σε κρεβάτι μέσα στο ιατρείο. Αυτό που ερευνάται είναι ποια ημέρα και ώρα τραβήχτηκε η εν λόγω φωτογραφία.

Την ίδια ώρα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου φέρεται να είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις και ραντεβού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να ανακτήσουν μέρος των διαγραμμένων δεδομένων.

Το περιεχόμενο των στοιχείων που ανακτήθηκαν δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση του χρονολογίου και τον έλεγχο των όσων έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι.

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Τι υποστηρίζουν οι δύο γιατροί

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα, θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι το δικό του γραφείο συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκδοχή του, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, ο ίδιος απουσίαζε για γεύμα και ειδοποιήθηκε στη συνέχεια για το περιστατικό.

Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στην προανακριτική της κατάθεση στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε.

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Ο ΙΣΑ παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς

Για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα και τον δικηγόρο τους έκανε λόγο η Πολυτίμη Λεονάρδου, επικεφαλής του κλιμακίου του ΙΣΑ κατά την αυτοψία που έγινε στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μοιραία ημέρα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, η κα Λεονάρδου που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και είναι ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, είπε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.

«Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει», είπε χαρακτηριστικά το μέλος του ΙΣΑ και πρόσθεσε: «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα δηλώνοντας ότι έχει προστεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί από ποιο μηχάνημα είναι. Σε δεύτερο έλεγχο που έγινε το 2025 δεν βρέθηκε ούτε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε και το προσάρτημα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dld5t8cpwk49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η νεκροψία δεν έδωσε ακόμη την απάντηση

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστησε μέχρι στιγμής δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια η ακριβής αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, τα οποία μπορεί να προσθέσουν κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα.

Έτσι, το παζλ της υπόθεσης παραμένει ανοιχτό. Η ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, η απουσία προηγούμενου καρδιολογικού ελέγχου, τα ευρήματα στον χώρο και κυρίως το τι ακριβώς συνέβη από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ αποτελούν τα βασικά κομμάτια που επιχειρούν πλέον να ενώσουν οι Αρχές.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει γνωστοποιήσει ότι θα επιδιώξει την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, οι ευθύνες και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου παραμένουν αντικείμενο έρευνας.