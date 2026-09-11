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Η νέα ανακοίνωση για την αυριανή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Μία απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου σχετικά με την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ο Ροναλντίνιο δεν θα παρευρεθεί τελικά στην επερχόμενη εμφάνιση του καλλιτέχνη.

Ο «μάγος» της μπάλας, είχε προγραμματιστεί να βρίσκεται στο πλευρό του φίλου του, Αντώνη Ρέμου, ωστόσο η σχετική ανακοίνωση αποκαλύπτει ότι προέκυψε ένα έκτακτο προσωπικό ζήτημα στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Ο Αντώνης Ρέμος, μέσω Instagram story προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται:

«Λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος, ο Ronaldinho δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.

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Η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί, με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20:00. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος Ελεύθερη».

Ο Αντώνης Ρέμος, το βράδυ του Σαββάτου θα ανέβει στην σκηνή στην Παραλία Θεσσαλονίκης, χαρίζοντας μία μοναδική εμφάνιση στο κοινό του από την πόλη που τον ανέδειξε.

Στο πλευρό του θα βρεθούν και άλλοι καλλιτέχνες, ενώ ο ίδιος θα ερμηνεύσει τραγούδια από όλη την πορεία του στο χώρο της μουσικής.