Η ανάρτηση του ΑΡΟΝ και η απόφασή του να ακυρώσει την εμφάνισή του στην Πάτρα.

Ο ΑΡΟΝ ήταν ένα από τα πρόσωπα της μουσικής σκηνής που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημιουργώντας ένα μοναδικό ντουέτο κατά τη διάρκεια του «The Voice of Greece».

Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη ο ερμηνευτής μέσα από ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας ένα σύντομο στιγμιότυπο από τη στιγμή που τραγουδούν μαζί στη σκηνή.

Παράλληλα, μέσω ανάρτησής του, ο ΑΡΟΝ ανακοίνωσε στο κοινό του ότι η προγραμματισμένη του συναυλία στην Πάτρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς εκείνη την ημέρα θα τελεστεί και η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή.

Στην ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λόγω της ξαφνικής και βαθιάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί και η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές, η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση».

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Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

«Έφυγες από τη ζωή, αλλά δε θα φύγεις ποτέ από τη ζωή μου και τη σκέψη μου..

Κύριε Μαζωνάκη, ήταν τιμή μου που σας γνώρισα, που περάσαμε το περσινό χειμώνα μαζί, που συνεργαστήκαμε, που περπατήσαμε μαζί στη λεωφόρο της αγάπης.

Σας ευχαριστώ που γίναμε φίλοι και μοιραστήκατε τόσα πολλά μαζί μου..

Δε μπορώ να γράψω όσα θέλω γιατί ακόμα δε το χω πιστέψει και η είδηση με έχει μουδιάσει.

Καλό ταξίδι.. Ο Θεός που τόσο πιστεύατε είμαι σίγουρος ότι θα σας αγκαλιάσει αιώνια».

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