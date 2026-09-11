Η δήλωση του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο Live News.

Θλίψη και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, και νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και την ερεύνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκονται υπό πλήρη εξέλιξη.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές δείχνουν ότι ο τραγουδιστής δεν κατέρρευσε στη διαδρομή προς το νοσοκομείο ούτε μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά μέσα στο ιατρείο.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά από την απώλεια του ερμηνευτή, ο πατέρας του, μίλησε στην εκπομπή Live News αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις τις δύσκολες ώρες που βιώνει η οικογένειά του.

Ο ίδιος, φαίνεται να ζητά αποκλειστικά τη δικαίωση, και ιθύνοντες να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη.

«Πρέπει (οι κατηγορούμενοι) να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα, ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (με τον θάνατό του); Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;».

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ τα ευρήματα που εντοπιστήκαν παραπέμπουν σε ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, διαδικασία που κατά κανόνα απαιτεί αρκετές εβδομάδες.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο, εκπληρώνοντας την επιθυμία των οικείων του να ταφεί στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την κηδεία να τελείται τη Δευτέρα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα.