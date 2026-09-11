Αναφερόμενη στην κριτική για το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., υποστήριξε ότι η παράταξη έχει παρουσιάσει αναλυτική κοστολόγηση «μέτρο προς μέτρο και έτος προς έτος» και κάλεσε σε θεσμικό έλεγχο των σχετικών στοιχείων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με επίκεντρο τις επενδύσεις και την υγιή επιχειρηματικότητα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνεντεύξεις της στην ΕΡΤ 105,8 και τον Status FM 107,7.

Η κ. Κουφονικολάκου άσκησε παράλληλα κριτική στη Νέα Δημοκρατία για το οικονομικό της πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει επαρκείς παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καρτέλ και των ολιγοπωλίων, αλλά ούτε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην αγορά ακινήτων και στον τουρισμό, αλλά χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα ενισχύει τις επενδύσεις, τη μεταποίηση, την καινοτομία και τον πρωτογενή τομέα.

Όπως σημείωσε «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της (Νέας Δημοκρατίας) είναι βαθιά ελλειμματικό. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα.... για τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας. Φαίνεται να μη στηρίχτηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης και δεύτερον, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.»

«Η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία αδυναμία σε ότι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.» πρόσθεσε.

Μίλησε επίσης για τη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης «Όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 στην Ελλάδα έχει τους λόγους του. Δηλαδή, πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι’ αυτό υπάρχει το ζήτημα της αναιμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μία πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία, διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις, δεν έδωσε ανάσα πραγματικής στην οικονομία. Είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία.»

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Ειδικότερα για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης εξήγησε: «Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκ. ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων που προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία και έχει δεσμεύσεις για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους.... »

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης είναι, ότι «ο πρωθυπουργός ξεκίνησε από μία αφετηρία που ...ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Η Ν.Δ. εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2% ήταν το 2018 και 2,3 ήταν το 19. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα, αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολλή προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά.»

Αναφορικά με την παραπληροφόρηση που διακινεί η Ν.Δ. για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης τόνισε: «Η Ν.Δ. αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος 18 δις. Στη συνέχεια το κοστολόγησε 13 δις, μετά, 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση, μέτρο, μέτρο, έτος, έτος και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. …Είναι κομμάτι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας.»

Συγκεκριμένα απάντησε η Θεώνη Κουφονικολάκου και για το «πού θα βρεθούν τα λεφτά» για την υλοποίηση του προγράμματος της Συμπαράταξης: «Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που είναι τα 5,6 δισ. στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει 2 δισ. από συγκεκριμένα έσοδα, από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί, χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική εισφορά.

Στη συνέχεια απηύθυνε το ερώτημα στη Ν.Δ. «αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα ποσά, τα οποία διακινούν εάν θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο: Ότι είτε δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα. Οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας; Ή γνωρίζουν πως οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν έναν μύθο, μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού; Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα Δημοσιονομικού Συμβουλίου.» «Καταθέσαμε ένα ολιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει στοιχεία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Στο πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν ακούστηκε τίποτα σχετικό.» υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση.

Αντίθετα στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. υπάρχει ο πυλώνας της ενθάρρυνσης των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Τι είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης; Μία επενδυτική μηχανή. Δανειζόμαστε εμπειρία από χώρες οι οποίες έχουν επιτυχημένα εφαρμόσει αυτό το σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, εθελοντικά βεβαίως. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την ανακατεύθυνση εσόδων από την Golden Visa και προκαλεί τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η επενδυτική ικανότητα αυτού του μηχανισμού μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 25 δις την τετραετία. Αυτό τι σημαίνει για τη χώρα; Σημαίνει εκτίναξη για τις επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, καινοτομία και ψηφιακή σύγκλιση, αγροδιατροφή, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, στην εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, την επιχειρηματική μεγέθυνση και τον πολιτισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανώς έχουμε λάβει υπ’ όψιν την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα. Δεν μπορεί άλλο η Ελλάδα να στηρίζεται στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και των ακινήτων. Και ξέρετε ότι αυτή η στροφή στα ακίνητα δημιούργησε ένα τεράστιο ζήτημα σε ότι αφορά τη στεγαστική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Η κ. Κουφονικολάκου προσέθεσε ότι η υγιής επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα. Οι επενδυτές πρέπει να ξέρουν ότι επιλέγουν ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν εγγυήσεις διαφάνειας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. Και σε αυτό θέλει να συμβάλλει η ΕΛ.Α.Σ.

Ακούστε τη συνέντευξη

{https://youtu.be/rXC-TQarIKg}