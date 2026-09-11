«Η Πολιτεία καλωσόρισε την επένδυση, αλλά δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο» ανέφερε ο παραιτηθείς Πρύτανης του Keele

Το Πανεπιστήμιο Keele ανακοίνωσε την αποχώρηση από τη θέση του Πρύτανη του καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα για προσωπικούς λόγους σε μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των σοβαρών επισημάνσεων που περιλαμβάνει η δήλωσή του για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Με αφορμή την αποχώρησή του, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Keele, Δρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, δήλωσε: «Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα για την πολύτιμη συμβολή του κατά τον πρώτο, κρίσιμο χρόνο λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Υπό την καθοδήγησή του, τέθηκαν οι γερές βάσεις για την ακαδημαϊκή αριστεία που αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής μας.»

Ο κ. Ζώρας θα παραμείνει στη θέση του έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Σε δήλωσή του ο αποχωρήσας πρύτανης ανέφερε: «Θεωρώ χρέος μου, αποχωρώντας, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς το Keele University, το οποίο εμπιστεύτηκε τη χώρα μας για μία επένδυση σημαντικού βεληνεκούς, με σαφή στρατηγική δέσμευση και μακρόχρονο ορίζοντα. Είμαι υπερήφανος για ό,τι χτίσαμε από κοινού με τους συναδέλφους από την ακαδημαϊκή και διοικητική ομάδα και πεπεισμένος ότι το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα τα θεμέλια να συνεχίσει την πορεία του με συνέπεια προς την αποστολή του.»

Για το μεταβατικό διάστημα, καθήκοντα Πρύτανη αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ομότιμος Καθηγητής Μηχανολογίας τους Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρκουμάνης.

Αποχώρηση με «βολές» κατά του ΥΠΑΙΘΑ – «Η Πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος της δέσμευσής της»

Σε δηλώσεις του στο esos.gr ο κ. Ζώρας άφησε σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της Πολιτείας και, ειδικότερα, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κάνοντας λόγο για «διαρκή αδράνεια και παλινωδίες» στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως τόνισε:

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Α. Δεν μπορώ, ωστόσο, αποχωρώντας, να αποσιωπήσω μία πραγματικότητα που όλο αυτό το διάστημα δεν επιβάρυνε απλώς, αλλά συστηματικά-η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας-υπονόμευσε το έργο μας: τη διαρκή αδράνεια και τις παλινωδίες της Πολιτείας στην υλοποίηση του ίδιου του νομοθετικού πλαισίου που η ίδια θέσπισε για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Β. Δεν αρκεί να ψηφίζεται ένας νόμος αν η εφαρμογή του αφήνεται στην τύχη. Χρειάζεται πολιτική βούληση, θεσμική συνέπεια και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που η ίδια η Πολιτεία όφειλε να έχει προβλέψει.

Γ. Η καθυστέρηση αυτή δεν έμεινε χωρίς τίμημα: οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέθεσαν δημόσια τα κενά ενός θεσμικού πλαισίου που η Πολιτεία άφησε ημιτελές, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ιδρύματα που επένδυσαν με καλή πίστη στη χώρα και φοιτητές που εμπιστεύτηκαν σε αυτήν το μέλλον τους.

Δ. Οφείλω να το πω χωρίς περιστροφές: η Πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος της δέσμευσης που η ίδια ανέλαβε. Καλωσόρισε την επένδυση, αλλά δεν διασφάλισε το θεσμικό της πλαίσιο. Υποσχέθηκε σταθερότητα, αλλά άφησε τα ιδρύματα εκτεθειμένα σε νομική αβεβαιότητα που θα μπορούσε -και έπρεπε- να είχε αποφευχθεί. Η θεσμική σταθερότητα δεν είναι φιλοφρόνηση προς τους επενδυτές. Είναι υποχρέωση του κράτους δικαίου. Ελπίζω ότι τα όσα βιώσαμε δεν θα αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές διορθώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά με ουσιαστική, έγκαιρη θωράκιση του θεσμού — κάτι που η Πολιτεία όφειλε να έχει πράξει εξαρχής.

Ε. Αποχωρώ με αίσθημα καθήκοντος εκπληρωμένου ως προς το ακαδημαϊκό έργο που μας αναλογούσε, και με ανησυχία για το θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου αυτό το έργο καλείται να συνεχιστεί. Εύχομαι στο «The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε.» στους συναδέλφους και στους φοιτητές του, κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.

Ζ.Θεωρώ χρέος μου, αποχωρώντας, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς το Keele University, το οποίο εμπιστεύτηκε τη χώρα μας για μία επένδυση σημαντικού βεληνεκούς, με σαφή στρατηγική δέσμευση και μακρόχρονο ορίζοντα. Η ίδρυση του The University of Keele, Greece - Ν.Π.Π.Ε. δεν αποτέλεσε απλή διοικητική επέκταση, αλλά ουσιαστική πράξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας - εμπιστοσύνη που το μητρικό Ίδρυμα στήριξε έμπρακτα, με σοβαρούς πόρους, με σταθερότητα σχεδιασμού και με ακαδημαϊκή σοβαρότητα σε κάθε στάδιο.

Η. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, με τη συμβολή όλων των μελών της ακαδημαϊκής και διοικητικής κοινότητας του Ιδρύματος, καταβάλαμε συστηματική προσπάθεια ώστε το The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε. να λειτουργήσει με όρους ακαδημαϊκής αριστείας από την πρώτη ημέρα: θέσαμε τις βάσεις των προγραμμάτων σπουδών, στελεχώσαμε τις ακαδημαϊκές μονάδες με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, αναπτύξαμε τις αναγκαίες υποδομές και θεσπίσαμε πολιτικές διασφάλισης ποιότητας συμβατές με τα διεθνή πρότυπα του μητρικού Πανεπιστημίου. Είμαι υπερήφανος για ό,τι χτίσαμε από κοινού, και πεπεισμένος ότι το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα τα θεμέλια να συνεχίσει την πορεία του με συνέπεια προς την αποστολή του.