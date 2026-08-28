Αναμενόμενη η ταχύτητα φωτός που ανέκτησαν τα δύο από τα τρία μη κρατικά Πανεπιστήμια την άδειά τους, μετά την απόφαση του ΣτΕ.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε του Έλληνες πολίτες ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια York και Keele ανέκτησαν τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση (Δείτε την ολόκληρη ΕΔΩ) οι άδειες για τα παραρτήματα των μη κρατικών πανεπιστημίων χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, «με απόφαση του υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη την Παρασκευή, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στα δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας» αναφέρεται χαρακτηριστικά».

«Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι το παράρτημα του μη κρατικού πανεπιστημίου του Keele στην Αθήνα και το αντίστοιχο του Υork, στη Θεσσαλονίκη».

Διαδικασίες με ταχύτητα φωτός

Θυμίζουμε ότι το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους, στις 13/8/26, για τα CITY College University of York, Keele University και Anatolia College, με την υπουργό στις 26/8 να ανακοινώνει στο Open ότι «μέσα στην εβδομάδα, θα έχουν επανακτήσει, μετά από τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του EΟΠΠΕΠ, τις άδειες τους δύο πανεπιστήμια και το Keele και το York» και κάτο που τελικά έγινε στις 28/8.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkxylewi7rcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είχε φυσικά προηγηθεί το υπουργικό συμβούλιο το οποίο «αποφάσισε την άμεση διενέργεια των κτιριολογικών ελέγχων προκειμένου εντός της εβδομάδας να επαναχορηγηθούν μετά βεβαιότητος οι άδειες σε KEELE, YORK και αμέσως μετά σε ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Όπως και έγινε. Όπως, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο στην χώρα που το Κράτος Δικαίου αποτελεί πληγή, αλλά και σε εκείνη που ο... πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας ο κ. Οδ. Ζώρας, χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό, έγινε πρύτανης στο ιδιωτικό KEELE.

Και όπως έγραψε πρόσφατα και ο Παναγιώτης Λαζαράτος:

1. Πρώτα έπρεπε να φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο.

2. Μετά να επανυποβληθούν προγράμματα και να ληφθούν άδειες.

Τώρα αντί τα προγράμματα των ΝΠΠΕ να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ θα συμβεί το αντίστροφο.

Οι κανόνες δικαίου θα προσαρμοστούν στα υποβληθέντα προγράμματα για να εκδοθούν άμεσα ( για λόγους επικοινωνιακούς ) νέες άδειες και να μην ακυρωθούν εκ νέου

Ανάποδα πράγματα.

Μέχρι να φτιαχτεί το πλαίσιο τα ΝΠΠΕ θα περιμένουν.

Αλλά με ενεργές άδειες στη βάση του παλαιού ακυρωμένου πλαισίου.

ΑΛΛΑ προγράμματα θα βασίζουν την άδεια και ΑΛΛΑ θα πιστοποιηθούν στο μέλλον.

Ιδωμεν.

Όλα αυτά πριν καθαρογραφούν οι αποφάσεις του ΣτΕ (!!) .

Μεγάλη πάλι η σπουδή, χωρίς μελέτη.

Ανάποδα πράγματα πάντως.

Για τα οποία ελπίζω να αντί -ΔΡΑΣΕΙ με νομικά μέσα και κάποιος άλλος Πανεπιστημιακός ,ή πολιτικός , ή κόμμα , ή παράταξη , ή δικηγορικός σύλλογος, ή ΕΝΩΣΗ , ή κάποιος τέλος πάντων».

Σημαντικές, δηλαδή, συνταγματικές υποχρεώσεις.