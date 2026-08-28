Τα 39 μετάλλια έχει φτάσει η Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες.

Δύο χάλκινα μετάλλια πρόσθεσε σήμερα, Παρασκευή, η ελληνική ομάδα στη συγκομιδή της στους Μεσογειακούς αγώνες που συνεχίζονται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Ο Άγγελος Στυλιανός Σαραντάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τουφέκι ανδρών της σκοποβολής. Ο 16χρονος αθλητής συγκέντρωσε 227,4 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος.

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Στο μπάντμιντον, μετά το πρώτο ελληνικό μετάλλιο του αθλήματος σε διεθνή διοργάνωση, που κατέκτησε η Ματίνα Σωτηρίου (χάλκινο), η Θεοδώρα Λαμπριανίδου και Ελένη Μουτεβελίδου ακολούθησαν τα βήματά της. Στον ημιτελικό του διπλού ηττήθηκαν από τις Τουρκάλες Ναζλί Καν Ιντσί και Μπενγκισού Ερτσετίν, αλλά κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

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Στο χάντμπολ, η εθνική γυναικών επικράτησε της Αλγερίας με 35-24 και πέρασε στα ημιτελικά των Μεσογειακών αγώνων.

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Η Ελλάδα έχει φτάσει τα 39 μετάλλια στους Μεσογειακούς αγώνες, από τα οποία 14 είναι χρυσά, 11 ασημένια και 14 χάλκινα. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα μεταλλίων, πίσω από τους διοργανωτές Ιταλούς που έχουν 122 έως τώρα (43 χρυσά, 42 ασημένια, 37 χάλκινα) και την Τουρκία που είναι δεύτερη με 61 (28 χρυσά, 14 ασημένια, 19 χάλκινα).