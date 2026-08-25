Συνολικά 18 μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές στους Μεσογειακούς αγώνες.

Ένα χρυσό, δύο ασημένια και τρία χάλκινα κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές την Τρίτη στους Μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα.

Ο Απόστολος Χρήστου ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφού μετά τα 50 μ. ύπτιο πήρε το χρυσό και στα 100 μ. ύπτιο. Αυτή τη φορά, μαζί του στο βάθρο ανέβηκε και ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο οποίος κέρδισε το χάλκινο.

Στην πάλη, στα 17 της χρόνια η Μαριλού Γκίκα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η Ματίνα Σωτηρίου κατέκτησε το χάλκινο στο μπάντμιντον, το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη (200 μ. πεταλούδα) και η Νικολέτα Παυλοπούλου (200 μ. μικτή ατομική) πήραν το ασημένιο και το χάλκινο αντίστοιχα.

Μεσογειακοί αγώνες: 18 μετάλλια για τους Έλληνες κολυμβητές

Ο Απόστολος Χρήστου τερμάτισε σε 52.34 στον τελικό των 100 μ. ύπτιο για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, βελτιώνοντας το ρεκόρ των Μεσογειακών αγώνων. Το χάλκινο κέρδισε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, που με 54.54 τερμάτισε πίσω από τον Ιταλό Φρανσέσκο Λάτζαρι (54.28).

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«Είμαι πολύ χαρούμενος με την επίδοση, την τελευταία ημέρα έπειτα από ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά και με την εμφάνιση της ελληνικής ομάδας», δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου, αναφερόμενος στα 18 μετάλλια που κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές. «Είναι πολύ καλή συγκομιδή, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Χρειαζόμαστε τέτοιους αγώνες για να χτίσουμε νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων», συμπλήρωσε.

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Στα 200 μ. πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε σε 2:09.73 κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό κατέκτησε η Ιταλίδα Πάολα Μπορέλι (2:08.47) και το χάλκινο η Ισπανίδα Πάουλα Γκονζάλες Μιράλες (2:11.10).

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Η Νικολέτα Παυλοπούλου με 2:12.29 τερμάτισε τρίτη στα 200 μ. μικτή ατομική, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τις Ιταλίδες Σάρα Φραντσέσκι (2:11.22) και Κιάρα Ντέλα Κόρτε (2:11.65).

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Σήμερα έπεσε η αυλαία της κολύμβησης στους Μεσογειακούς αγώνες. Οι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν συνολικά 18 μετάλλια: 6 χρυσά, επτά ασημένια και πέντε χάλκινα. Με αυτή τη συγκομιδή, η Ελλάδα είναι δεύτερη στον πίνακα μεταλλίων της κολύμβησης στη διοργάνωση, πίσω από την Ιταλία που έχει συνολικά 51 (19 χρυσά, 22 ασημένια, 10 χάλκινα). Στον γενικό πίνακα μεταλλίων, η Ελλάδα είναι τρίτη με 26 (9 χρυσά, 8 ασημένια, 9 χάλκινα).

Μεσογειακοί αγώνες: Ασημένιο για τη 17χρονη Μαριλού Γκίκα

Στην πάλη, η Μαριλού Γκίκα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 50 κιλών. Στον τελικό, η 17χρονη αθλήτρια έχασε από την Τουρκάλα Ζάχρα Ντεμιρχάν (7-1).

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«Είναι αρκετά μεγάλη επιτυχία για εμένα. Ερχόμουν με το σκεπτικό να κατακτήσω ένα μετάλλιο, όμως θεωρούσα ότι ήταν δύσκολο να ανέβω στο βάθρο», δήλωσε η 17χρονη αθλήτρια και συμπλήρωσε. «Δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω μεγαλύτερες αθλήτριες, με πεισμώνει. Θα βάλω τα δυνατά μου να τα πάω καλύτερα στη συνέχεια».

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Μεσογειακοί αγώνες: Πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μπάντμιντον

Στο μπάντμιντον, η Ματίνα Σωτηρίου κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο του αθλήματος σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Έχοντας κάνει τρεις νίκες, έφτασε στον ημιτελικό, στον οποίο ηττήθηκε με 2-1 από την Ιταλίδα Γιασμίνε Χάμζα και κατέκτησε το χάλκινο.