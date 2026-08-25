Η Euroleague προχωρά στη νέα εποχή των franchises από τη σεζόν 2027-28.

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, καθώς η διοργάνωση προχωρά τον σχεδιασμό για την επέκταση της στις 24 ομάδες και τη μετάβασε σε ένα νέο μοντέλο με μακροχρόνια franchises.

Η διαδικασία έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου αξιολόγησης των προτάσεων. Συνολικά κατατέθηκαν περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις, από υφιστάμενους συλλόγους της Euroleague και του EuroCup, αλλά και από νέα επενδυτικά σχήματα.

Μετά τον αρχικό έλεγχο, 11 προτάσεις έλαβαν προέγκριση και συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, όπου θα υποβληθούν σε πιο λεπτομερή αξιολόγηση και διαδικασία due diligence. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η πρόταση του ΠΑΟΚ, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την επιστροφή του «Δικεφάλου του Βορρά» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, από τις 11 προεγκεκριμένες προτάσεις, μόνο οκτώ αναμένεται να εξασφαλίσουν τελικά franchise στην πρώτη φάση της επέκτασης. Οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, με τη συνολική αξία των franchise fees να πλησιάζει τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για την επόμενη πενταετία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον για τη νέα εποχή της EuroLeague προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγορών, καθώς στο παιχνίδι έχουν μπει τόσο παραδοσιακές μπασκετικές δυνάμεις της Ευρώπης όσο και νέα επενδυτικά σχέδια από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

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Στον αντίποδα, ο Άρης δεν κατάφερε να λάβει προέγκριση στην πρώτη φάση, μαζί με ακόμη οκτώ υποψηφιότητες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά, καθώς η Euroleague έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των προτάσεων που δεν προκρίθηκαν στην παρούσα φάση.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι μέτοχοι της Euroleague θα εξετάσουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και θα αποφασίσουν για τις ομάδες που θα ενταχθούν στο νέο μοντέλο από τη σεζόν 2027-28.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης του Transformational Strategic Roadmap, το οποίο εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου και έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας και τη διεθνή ενίσχυση της EuroLeague Basketball.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις της διοργάνωσης με τους βασικούς φορείς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η διαδικασία επέκτασης των franchises, η εμπορική πορεία της λίγκας, καθώς και η εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Συμφωνίες με τους βασικούς φορείς

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την υπογραφή συμφωνίας με το Euroleague Basketball Head Coaches Board (EHCB), η οποία θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης συμφωνίας-πλαισίου με την ένωση των προπονητών.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της ECA ενημερώθηκαν για την ανανέωση της συμφωνίας με την Union Euroleague Basketball Officials (UEBO), η οποία αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια του 27ου Pre-Season Clinic για τους διαιτητές στο Βρότσλαβ.

Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ EuroLeague και EuroLeague Players Association (ELPA), οι νέες συμφωνίες ενισχύουν τη συνεργασία της διοργάνωσης με τους βασικούς αθλητικούς φορείς, δηλαδή τους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές.

Έντονο ενδιαφέρον για την επέκταση της EuroLeague

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για νέα franchises, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2026 και έχει ως στόχο την παραχώρηση έως και οκτώ νέων μακροχρόνιων αδειών από τη σεζόν 2027-28.

Η διαδικασία συγκέντρωσε περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις, τόσο από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup όσο και από νέα επενδυτικά σχήματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Μετά την αρχική αξιολόγηση βάσει των καθορισμένων κριτηρίων και των επιπέδων αποτίμησης, 11 προτάσεις προκρίθηκαν για το πρώτο στάδιο κατανομής των franchises και πέρασαν στην επόμενη φάση. Τέσσερις ακόμη προτάσεις παραμένουν προς το παρόν σε αναμονή.

Οι 11 υποψήφιοι που προκρίθηκαν καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές, συνολικής αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ σε franchise fees. Παράλληλα, η συνολική προβλεπόμενη επένδυση για την επόμενη πενταετία ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγορών, μεταξύ των οποίων παραδοσιακές ευρωπαϊκές μπασκετικές αγορές, αλλά και νέα επενδυτικά σχέδια από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η EuroLeague αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την αυξανόμενη εμπορική δυναμική της διοργάνωσης και την ελκυστικότητα του μακροπρόθεσμου μοντέλου των franchises.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης και του ελέγχου των 11 υποψηφιοτήτων. Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί εκτενέστερος έλεγχος κάθε πρότασης, πριν παρουσιαστούν οι τελικές εισηγήσεις στη συνέλευση των ιδιοκτητών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μετάβαση στο μοντέλο των franchises, καθώς και για τον αριθμό και την ταυτότητα των συλλόγων που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση της επέκτασης από τη σεζόν 2027-28.

Η διαδικασία αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού της διοργάνωσης, με στόχο η συνολική αξία της EuroLeague και των συλλόγων της να φτάσει τα 4,3 δισ. ευρώ έως το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της JB Capital.

Αύξηση εσόδων κατά 15%

Παράλληλα, η διοίκηση παρουσίασε επικαιροποιημένες προβλέψεις για την εμπορική πορεία της EuroLeague.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 15%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη που είχε παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου, μετά τις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψε η διοργάνωση.

Η EuroLeague αποδίδει τη συγκεκριμένη πορεία στη στρατηγική που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη στους τομείς των εμπορικών συμφωνιών, των media, των ψηφιακών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών.

Στόχος αποτίμησης 2,5 δισ. ευρώ

Στο πλαίσιο του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου παρουσιάστηκαν επίσης πρωτοβουλίες που αφορούν την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη της EuroLeague, καθώς και τη δημιουργία νέων πηγών ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση των δραστηριοτήτων της EuroLeague Basketball τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο αναπτυξιακό μπάσκετ, καθώς και επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική έχει το Euroleague Basketball+, με στόχο να αποτελέσει την ψηφιακή έδρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γηπέδων, με τη δημιουργία της ArenaCO, ενός νέου μηχανισμού που θα προσφέρει στους συλλόγους και στους υπόλοιπους φορείς πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την κατασκευή, αναβάθμιση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεών τους.

Το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνολική επιχειρηματική αποτίμηση της EuroLeague Basketball στα 2,5 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες τρεις σεζόν.

Επαφές με NBA και FIBA

Ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο, ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη του NBA και της FIBA, με αντικείμενο πιθανούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Μπουένο δήλωσε ότι η EuroLeague βρίσκεται σε περίοδο ισχυρής εμπορικής και στρατηγικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας τις νέες και ανανεωμένες συνεργασίες που έχουν συμφωνηθεί το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος στη διαδικασία των franchises, τόνισε ότι το έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους, επενδυτές και νέα επενδυτικά σχέδια αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της διοργάνωσης.

Όπως σημείωσε, οι δεσμευτικές προσφορές που πλησιάζουν τα 700 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με συνολικές επενδύσεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία, αποτυπώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της EuroLeague και την αξία που δημιουργείται γύρω από τη διοργάνωση.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα συνεχιστεί με αυστηρούς ελέγχους, ώστε τα επενδυτικά σχέδια που θα επιλεγούν να πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια και να ενισχύουν την EuroLeague τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά.

Οι τελικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους ιδιοκτήτες στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα κληθούν να αποφασίσουν για την οριστική μετάβαση στο μοντέλο των franchises, καθώς και για τον αριθμό και τα ονόματα των συλλόγων που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση της επέκτασης από τη σεζόν 2027-28».