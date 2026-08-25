Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για την εβδομάδα που διανύουμε πραγματοποιείται απόψε (25/8) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (23/8), σημειώθηκε το 18ο σερί τζακ ποτ, αλλά επτά δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα πάρουν και στην αποψινή κλήρωση όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: