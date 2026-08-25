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«Μάπα το καρπούζι» εκτιμά ο εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων!

Υπάρχει ένας κανόνας που λέει πως δημοσκοπήσεις δεν γίνονται τον Αύγουστο, με τους πολίτες στις παραλίες.

Σε γενικές γραμμές ο κανόνας αυτός τηρείται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πλην κάποιων ακραίων περιπτώσεων που οι «μνημονιακές δυνάμεις» ήθελαν ...ενισχύσεις!

Την Τρίτη, ωστόσο, δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ενώ τα «μπάνια του λαού» βρίσκονται εν εξελίξει, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον πώς σχολιάζει το γεγονός με ανάρτησή του ο Γιώργος Καρελιάς, εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων της χώρας:

«Όποιος παραγγέλλει και όποιος κάνει δημοσκόπηση αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο είναι σαν αυτόν που θέλει να φάει καρπούζι τα Χριστούγεννα. Μάπα, δηλαδή. Μη δίνετε σημασία».

Αυτό ακριβώς!

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Β.Σκ.