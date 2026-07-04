Η Χαριλάου Τρικούπη φέρεται να έχει υποστεί διπλή ζημιά: Αφενός χάνει τόσο προς τα αριστερά του όσο και προς τα δεξιά του, αφετέρου δεν έχει καθόλου δεξαμενές ψηφοφόρων. Επιπλέον, εξίσου προβληματική είναι και η εικόνα που καταγράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με πεσμένο το ηθικό των στελεχών του οδεύει προς τα μπάνια του λαού του ΠΑΣΟΚ, καθώς το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων δείχνει ότι η ΕΛΑΣ έχει εγκατασταθεί στη δεύτερη θέση, με την απόσταση που χωρίζει τα δυο ανταγωνιστικά κόμματα της κεντροαριστεράς να είναι πέριξ του 5%. Η Metron Analysis για το Mega έφερε το κόμμα του κ. Τσίπρα στην εκτίμηση ψήφου στο 17,1% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,4%, την ίδια ώρα που οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη προς την Αμαλίας είναι στο 12%. Το τελευταίο είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο για το ΠΑΣΟΚ, διότι την ίδια ώρα έχει αιμορραγία ψηφοφόρων και προς την ΝΔ. Σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει υποστεί διπλή ζημιά, αφενός χάνει τόσο προς τα αριστερά του όσο και προς τα δεξιά του, αφετέρου δεν έχει καθόλου δεξαμενές ψηφοφόρων. Με αποτέλεσμα να έχει μονοψήφια ποσοστά στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου. Επιπλέον, εξίσου προβληματική είναι και η εικόνα που καταγράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπου στη δημοφιλία του είναι 9ος πολιτικός αρχηγός, κάτω και από τον κ. Βαρουφάκη, ενώ στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία έχει μόλις 5%, με τον κ. Τσίπρα να έχει αντίστοιχα 15%. Που σημαίνει ότι ένας στους δυο ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τον πρόεδρο του κόμματος ως κατάλληλο για την πρωθυπουργία.

Ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να μην χάσει την αισιοδοξία του, μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤΙ και ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις υποστήριξε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν το φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού».

Παραλλήλως επιμένει να ταυτίζει την ΝΔ και την ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας ως τα κόμματα που στηρίζει η διαπλοκή: «Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Προκύπτει από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media. Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη μας, είχε πει ότι είναι “μονομερής ενέργεια” η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (σημ. με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο), θα είχε γίνει σεισμός. Αυτό το είπε ο κ. Μπίστης και συμφώνησε ο κ. Σιακαντάρης συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα». Στην πράξη η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να επενδύει στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση από πιο σκληρή ή και δεξιά οπτική. Μόνο απαρατήρητο εν προκειμένω δεν πέρασε το γεγονός ότι ήταν στο ίδιο μήκος κύματος οι ανακοινώσεις που βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά για το θέμα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να απαντήσει με τόνωση της προγραμματικής ατζέντας του και έμφαση στις θέσεις του κόμματος για την ακρίβεια, το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ενδελεχής κριτική που έκανε η Χαριλάου Τρικούπη μέσω του Παύλου Γερουλάνου στον τρόπο που η κυβέρνηση (δεν) αξιοποίησε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επί του θέματος αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης σε ομιλία του που έκανε στη Βουλή την Παρασκευή.