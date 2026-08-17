Η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα πρέπει να απαντηθεί με οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ, τονίζει ο Κατρίνης.

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την Τουρκία, μετά την πρόκληση με την ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

«Ό,τι κι αν λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η χωροθέτηση από την Τουρκία των θαλάσσιων πάρκων σε Καστελόριζο, Λήμνο και Σαμοθράκη αποτελούν ουσιαστική αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη «στερείται σχεδιασμού, στρατηγικού πλαισίου και αποτελεσματικότητας για την Ελλάδα.

Για το θαλάσσιο πάρκο στο Καστελόριζο, υπογραμμίζει πως η Τουρκία «απομονώνει το νησί και επισφραγίζει τη θέση της ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα», κατά παράβαση όλων των κανόνων του Δικαίου της Θάλασσας, επιχειρώντας να νομιμοποιήσει de facto το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σε ό,τι αφορά στο θαλάσσιο πάρκο σε Λήμνο και Σαμοθράκη, η Τουρκία «διεκδικεί συγκυριαρχία» στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, συμπληρώνει.

Οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ για τα θαλάσσια πάρκα, ζητά ο Κατρίνης

«Η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας που αγνοεί το διεθνές δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες πρέπει να απαντηθεί με οικονομικές κυρώσεις από την Ε.Ε.», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ωστόσο, σημειώνει πως για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. «Κάτι που δεν έγινε ούτε στην περίπτωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, ούτε στην παρεμπόδιση πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου, ούτε στην προαναγγελλόμενη ψήφιση της “Γαλάζιας Πατρίδας” από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση», σημειώνει.

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Η κυβέρνηση «αρκείται σε “χαλαρές” ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για τους προκλητικούς γείτονές μας», σχολιάζει και συμπληρώνει: «Την ίδια στιγμή που η Τουρκία υπογράφει εξοπλιστικές, εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, η κυβέρνηση “πανηγυρίζει” για τον “αποκλεισμό” της Τουρκίας από το SAFE. Όπως “πανηγύριζε” για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα F-35, αλλά ήρθε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ να μας επαναφέρει στην τάξη. Όπως “πανηγύριζε” για τις αποτρεπτικές ενέργειες της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδικη Αραβία, αλλά ήρθε η συμφωνία της Μέκκας να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα».

Σε ό,τι αφορά στη Διακήρυξη των Αθηνών, αυτή «έχει μετατραπεί προ πολλού σε κουρελόχαρτο από την Τουρκία που τη χρησιμοποίησε για να “ξεπλυθεί”, να πάρει τα F-16, να διεκδικήσει την επιστροφή στα F-35 και να διεκδικήσει ρόλο στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό», προσθέτει.

Είναι σαφές, καταλήγει ο Μιχάλης Κατρίνης, ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη «στερείται σχεδιασμού, στρατηγικού πλαισίου και αποτελεσματικότητας για την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση».