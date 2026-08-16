«Τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας», αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι τουρκικές Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφορούν θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, στο μέτρο που οι περιοχές αυτές καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η μονομερής θέσπιση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από την Τουρκία είναι παράνομη, καθώς, όπως υπογραμμίζει η Αθήνα, κανένα κράτος δεν μπορεί να δημιουργεί μονομερώς τέτοιες ζώνες σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο ΒΑ Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

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Στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα Κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έλαβε την πρωτοβουλία θέσπισης Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας όπως αυτές προβλέπονται στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Η απόφαση της Άγκυρας

Η απόφαση της Άγκυρας αφορά δύο θαλάσσιες περιοχές: η μία εκτείνεται μεταξύ Φετιγιέ και Κας, απέναντι από το Καστελόριζο, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Η θαλάσσια ζώνη που ορίζει η Τουρκία εκτείνεται από την περιοχή της Φετιγιέ έως το Κας, με τη συγκεκριμένη χάραξη να αφήνει εκτός της τουρκικής ζώνης το Καστελλόριζο και να περικλείει ουσιαστικά τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το ελληνικό νησί.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω των πάγιων ελληνοτουρκικών διαφορών για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και των Δαρδανελίων.