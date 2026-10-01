Ο Άγγελος Συρίγος παραδέχθηκε ότι η Τουρκία απέτρεψε δύο φορές το 2024 τις ελληνικές έρευνες βυθού στην Κάσο. «Προσωπικές εκτιμήσεις», απαντά ο Παύλος Μαρινάκης.

Σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου προκύπτουν μετά την ξεκάθαρη παραδοχή του Άγγελου Συρίγου ότι η Αθήνα «υποχώρησε» στα δύο περιστατικά στην Κάσο, το 2024, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των ερευνών βυθού.

Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ –με ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω και της ιδιότητάς του ως καθηγητή Διεθνούς Δικαίου– έρχεται, μάλιστα, την ώρα που η Τουρκία ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία δραστηριότητα για την πόντιση του καλωδίου χωρίς προηγούμενη έγκρισή της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε λίγες ώρες αργότερα να «μαζέψει» τις εντυπώσεις από τη δήλωση Συρίγου, λέγοντας ότι «καμία υποχώρηση δεν υπήρξε» και αποδίδοντας όσα είπε ο βουλευτής της ΝΔ σε «προσωπικές εκτιμήσεις».

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο»

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε σε δύο επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2024, με τα οποία η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού.

Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και το δεύτερο τον Νοέμβριο, όταν καταγράφηκε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως στην ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου.

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«Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», είπε ο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο ERTnews.

Όταν, δε, ρωτήθηκε εκ νέου «υποχωρήσαμε;» από τον παρουσιαστή, Παναγιώτη Στάθη, απάντησε: «Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.

Βλέποντας όμως ότι από πλευράς τουρκικής ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:17'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlr72lf2dw5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επιχείρησε να τα «μαζέψει» ο Μαρινάκης

«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», απάντησε σήμερα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, σε μια επιχείρηση να «μαζέψει» ό,τι μπορεί να «μαζευτεί».

«Επιχειρώντας, μάλιστα, να αποδώσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στην ακαδημαϊκή ιδιότητα του Άγγελου Συρίγου – η οποία, βέβαια, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα λεγόμενά του – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:» «Είναι ένας άνθρωπος, που πέρα από βουλευτής μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Επί της ουσίας του θέματος και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν στην πραγματικότητα προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα:

Η αρχική φάση εκτέλεση του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε γι’ αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά. Προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.

Συμπέρασμα: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ - γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος - στηρίζουν το έργο η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 34:40'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch/OgDe0bBuB50}