Η Κρήτη θα βρεθεί στο «μάτι» αυτής της κακοκαιρίας με τα ύψη νερού που αναμένεται να πέσουν στο νησί να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά - Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα μας θα «δοκιμάσει» τις αντοχές και τις υποδομές της Κρήτης καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου το νησί θα βρεθεί στο επίκεντρο ακραίων επίμονων φαινομένων καταιγίδων και βροχών με τεράστια ύψη νερού.

Μάλιστα στην νέα της πρόγνωση έκρουσε εκ νέου το «καμπανάκι» για μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από την Πέμπτη έως και την Κυριακή αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Η ποσότητα του νερού που αναμένεται να πέσει συνολικά τις επόμενες πέντε μέρες σε ορισμένες περιοχές του νησιού κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μπορεί να φτάσει έως και τους 300 τόνους ανά στρέμμα. Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 300 χιλιοστά βροχής ήτοι η βροχή που καταγράφεται κατά μέσο όρο σε διάστημα περίπου έξι μηνών.

Προσοχή στα Βόρεια και τα Δυτικά της Κρήτης

Η μεγαλύτερη ανησυχία σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου εστιάζεται στα βόρεια και τα δυτικά της Κρήτης, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι επίμονες και κατά τόπους ισχυρές. Τόνισε έντονα ότι η μεγάλη ποσότητα νερού αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Σε Red Code η Κρήτη για την κακοκαιρία

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ.

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Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Κρήτη: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόγνωση του μετεωρολόγου του ALPHA Γιώργου Τσατραφύλλια που σε ανάρτησή του δίνει έμφαση στη Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών επίμονων φαινομένων. Ειδικότερα σημειώνει ότι «Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.»

Παράλληλα προειδοποιεί για ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή 4/10 σε Εύβοια και Κρήτη τονίζοντας ότι είναι αυξημένος και ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Παραθέτοντας σχετικούς χάρτες, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι «τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα». «Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών», καταλήγει.

Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά ότι εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες». Στην Εύβοια, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως εφόσον σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών»

Tα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους παρακάτω χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα.

Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες».

Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια πολυήμερα αθροίσματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.

Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02gvLMP1kwGPuh91d1B31DnwiDgrtUXv1C6iYNzKwxtZ1E4ju5Kc27RjPNQ3RWtCfSl}

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Πώς θα κινηθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα, καθώς και αύριο (1/10). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (4/10).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και αύριο.

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