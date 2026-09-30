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Απόψε στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο της σειράς.

Απόψε, το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, η θεϊκή κωμωδία του Alpha, «Φόνοι στο Καμπαναριό 2», επιστρέφουν με το δεύτερο επεισόδιο της σεζόν.

Η προσαρμογή στη νέα μονή δεν θα είναι εύκολη για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης , όπως θα δούμε απόψε στις 21:00 στο δεύτερο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό»

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Οι μοναχές μας προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα μονή αλλά η παράξενη συμπεριφορά της Ηγουμένης Σεβαστιανής και της αδελφής Ωραιοζήλης, αρχίζει και τις προβληματίζει.

Τι θα δούμε απόψε

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Επεισόδιο 2: «Μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» είπε ο Κύριος και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και οι μοναχές μας με τις αδελφές τους στην καινούρια μονή και την παράξενη συμπεριφορά τους.

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Παράλληλα, ο Άγγελος πέφτει στην παγίδα της αστυνομίας και νομίζει ότι ανακάλυψε το κρησφύγετό που τις έχουν φυγαδεύσει, ενώ η Σεβαστιανή παλεύει για να μην ανακαλύψουνε οι μοναχές τις ύποπτες δραστηριότητες της.

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Και φαίνεται να το καταφέρνει, μέχρι που η Αρσινόη βρίσκει κάτι πολύ παράξενο δίπλα στο καμπαναριό…

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