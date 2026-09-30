«Η ασφάλεια οφείλει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Με πολίτες που αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, μετά τις ρωγμές και τις καθιζήσεις που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, συνομίλησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Κυψέλη την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ ανάρτησε στα social media βίντεο που καταγράφει τα όσα του είπαν, αλλά και του έδειξαν οι κάτοικοι της περιοχής στα σπίτια τους και τις αγωνίες που εξέφρασαν.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων στη Κυψέλη και παντού οφείλει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα», τονίζει στην ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία ενέργεια για μετεγκατάσταση και επιδιόρθωση των ζημιών, συμπληρώνοντας ότι «δεν χωρά» άλλη καθυστέρηση.

«Εδώ και μήνες, από τον Μάρτιο, κάτοικοι της Κυψέλης έχουν αναφέρει ρωγμές στα σπίτια τους, κάποιες έχουν προχωρήσει και στις κολώνες, ενώ τα έργα σταμάτησαν μόλις τον Ιούλιο. Και την ίδια ώρα ο αρμόδιος υπουργός δηλώνει πως δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει εδώ», σημειώνει.

Το βίντεο της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κυψέλη

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