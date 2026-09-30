Αυτοψία στις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει ρωγμές και καθιζήσεις στην Κυψέλη επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν εμφανίσει ρωγμές και έχουν υποστεί καθιζήσεις και άλλα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, συνομιλώντας με οικογένειες που ζουν καθημερινά με την αγωνία για την ασφάλεια των σπιτιών τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ στάθηκε ιδιαίτερα στις πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στην παραδοχή ότι ο ίδιος δεν θα επέλεγε να μείνει σε αυτές τις πολυκατοικίες και στο γεγονός ότι δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να κατοικούν σε αυτές.

«Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες. Συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν γίνεται να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Εξερχόμενος από την πρώτη πολυκατοικία που επισκέφθηκε (στην οδό Κυψέλης 97), ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επεσήμανε, σε δηλώσεις του, ότι «με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε. Ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική, "πάμε κι όπου βγει", δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή».

Και συνέχισε: «Εδώ και 7 μήνες υπάρχουν ρωγμές και καθιζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του εδώ. Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους».

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Σε συνομιλία του με κατοίκους τόνισε πως είναι δύο τα ζητήματα. Πρώτον η άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και δεύτερον ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οι συνθήκες ότι μετά τις απαιτούμενες εργασίες, θα είναι ασφαλές να μπορούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι.

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