«Δεν συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης ένα, δύο ή τρία», είπε η Μαρία Γρατσία.

Η Μαρία Γρατσία παραδέχθηκε δημοσίως ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει στο ιατρείο της «εξοπλισμό βιοανάδρασης», το οποίο είναι νόμιμο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, απαντώντας στις σχετικές καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ματίνας Παγώνη.

«Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα έχουμε πει το αντίθετο, ότι είναι καλοδεχούμενος, διότι η θέση της κυρίας Καρυστιανού και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το «όλους» περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου. Υπάρχει και σχετικό δελτίο Τύπου.

Θεσμικά δεν γίνεται να προανακοινώνεται από έναν υπουργό Υγείας ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα ιατρείο», είπε αρχικά η δικηγόρος στον ΑΝΤ1.

«Ο εξοπλισμός βιοσυντονισμού υπάρχει σε εκατοντάδες ιατρεία»

«Δεν συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης ένα, δύο ή τρία. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο. Να το τονίσουμε αυτό. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία συγκεκριμένου φορέα. Είπε ότι το μηχάνημα που υποθέτει ότι έχει η κ. Καρυστιανού… έκανε μια απόλυτη τοποθέτηση. Θα περιμέναμε από τα ΜΜΕ να ζητήσουν όλη τη λίστα που έπιασε οι κεραίες του MedWatch, υπάρχει μια πολιτική στοχευμένη προσέγγιση. Υπάρχουν νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς», είπε η συνεργάτης της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και συνέχισε: «Έχει δηλώσει η κ. Καρυστιανού ότι ο εξοπλισμός βιοανάδρασης που έχει, πληροί όλες τις προϋποθέσεις, είναι απολύτως νόμιμο. Είναι εξοπλίσμός βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, ιατρεία ανά την Επικράτεια».

«Στον αέρα η καταγγελία, υπάρχει πολιτική στόχευση»

«Η κ. Παγώνη δήλωσε πως αυτά δεν είναι μηχανήματα που επηρεάζουν ή μπορεί να κλονίσουν την υγεία. Δεν ξέρω αν είναι μηχανήματα. Γι’ αυτό και απορώ πώς ήξερε ο Γεωργιάδης; Να μας πει την πηγή γνώσης, χωρίς έλεγχο ή αυτοψία, χωρίς μια στοιχειώδη θεσμική διαδικασία, βγαίνει δημοσίως ένας υπουργός Υγείας και στοχοποιεί έναν άνθρωπο, μια γιατρό και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα που μπορεί να έχει κάποιος ακόμα και για ιδιωτική χρήση», συνέχισε και πρόσθεσε:

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«Η καταγγελία προφανώς είναι στον αέρα. Αν αισθανόμαστε ασφαλείς, ενώ έχει προηγηθεί ένας θάνατος μετά από διαδικασία πλασμαφαίρεσης, να ασχολούμαστε με εξοπλισμό βιοανάδρασης. Δεν ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα»

Κλείνοντας τόνισε: «Όλο αυτό έχει πολιτική στόχευση, γιατί μιλάμε για μία γιατρό που μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη, γιατί έχω τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια τόσα χρόνια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει κανένα ελεγκτικό φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού, που όλοι οφείλαμε να ξέρουμε… Δεν διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους».

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