Στην ΕΑΔ διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη.

Ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε από τον Άδωνι Γεωργιάδη να ελεγχθεί, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του υπουργού Υγείας πως διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η παραπομπή στην ΕΑΔ αποτελεί «την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα», δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης. «Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και πρόσθεσε ότι θα συνδράμει «με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.

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Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Γεωργιάδης για Πατούλη: Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας του MedWatch, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη, που του έστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

«Χθες μου διαβίβασε ο ΠΙΣ όλες τις σχετικές καταγγελίες βάσει των δημοσιευμάτων για τον κ. Πατούλη. Αυτά που απασχολούν την κοινή γνώμη και έχουν πει διάφοροι. Ως είχαμε υποχρέωση, τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι ο λόγος που το έκανε αυτό «δεν είναι φυσικά ότι αμφιβάλω για την εντιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλός μου φίλος», αλλά, τόνισε, «θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε». Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει αν είναι όλα σύννομα, κατέληξε αναφερόμενος σε αυτό το ζήτημα.