Το νέο επεισόδιο του GNTM 7 ξεκίνησε πιο δυναμικά από ποτέ.

Σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το GNTM 7 επέστρεψε με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο με ανατροπές, απρόοπτα αντικείμενα και πολλές… εκπλήξεις.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς, έχοντας στο πλευρό τους και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι στις θέσεις τους και συνεχίζουν τις auditions για την αναζήτηση του επόμενου Next Top Model.

Στην έναρξη του επεισοδίου, προβλήθηκαν ορισμένα backstage από τους κριτές. Η Μπέττυ έβαζε κραγιόν, η Ηλιάνα μιλούσε στο τηλέφωνο, ο Μπράτης έκανε τη γιόγκα του και ο Λάκης Γαβαλάς… έκοβε βόλτες.

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Πρώτο μοντέλο για σήμερα που εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές, ήταν η Σταυρούλα, μία κοπέλα που μοιάζει να είναι ένα «έτοιμο μοντέλο».

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Η στάση του σώματός της, η καλλίγραμμη σιλουέτα της και οι βλέψεις της για το μέλλον ήταν όλα όσα χρειάζονταν οι κριτές να δουν για να μπορέσουν πουν το απόλυτο «ναι».

Η ίδια, φαίνεται πως κυνηγά το όνειρό της, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες δουλειές στον τομέα του μόντελιγκ.

Με ειλικρίνεια, μίλησε για τη ζωή της και τις σκέψεις της, ενώ οι πόζες της ήταν αυτό που έκαναν τους κριτές να ενθουσιαστούν ακόμη περισσότερο.

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GNTM 7 - Η audition του Νικόδημου

Αμέσως μετά ο Νικόδημος μπήκε στο πλατό με μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Φοιτητής Νομικής, ετοιμόλογος και έτοιμος να αντιμετωπίσει την πρόκληση, βρέθηκε μπροστά στους κριτές για να κερδίσει το ενδιαφέρον.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της audition του ωστόσο, ήταν η ιδιαίτερη σύνδεση με τη Μπέττη Μαγγίρα και το φλερτ που εκδήλωσε προς το πρόσωπό της.

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Ο Νικόδημος, αν και πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δεν του χάρισε την θετική της ψήφο.