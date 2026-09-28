Ποια είναι η «Κυρία Πάντα Ξέρει»; Τα πρώτα λόγια της Μαρίας Μπεκατώρου στην πρεμιέρα του «The Chase».

Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μπεκατώρου έκανε πρεμιέρα στο MEGA για έκτη χρονιά, με τον αγαπημένο παιχνίδι του «The Chase», να γίνεται και πάλι ο πρωταγωνιστής της απογευματινής ζώνης του σταθμού.

Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά την έναρξη της εκπομπής, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, και λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι θέλησε να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη όλων αυτών των χρόνων.

«Καλώς ήλθατε στο Chase. Καλώς ήλθατε στο Chase για έκτη χρονιά, για έκτη σεζόν. Μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη για όλους μας που ξανασυναντιόμαστε και θα έχουμε ραντεβού εδώ στο MEGA κάθε απόγευμα με πολλή αγάπη, με πολύ κέφι, καλή διάθεση, ωραία ενέργεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγκαλιάσατε και που μας δίνεται το δικαίωμα για μία ακόμη χρονιά να κάνουμε παρέα και κάθε απόγευμα να μπαίνουμε στα σπίτια μας».

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Πριν ωστόσο η Μαρία Μπεκατώρου να υποδεχθεί το τηλεοπτικό κοινό, θέλησε να καλωσορίσει στο πλατό τόσο τους γνωστούς, όσο και τη νέα chaser του παιχνιδιού.

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Η «Κυρία Πάντα Ξέρει», χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό της, μίλησε για κάθε έναν από τους συνεργάτες της, κάθισε στην καρέκλα και ετοιμάστηκε ώστε να αναλάβει δράση απέναντι σε κάθε νέο διαγωνιζόμενο.

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