«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο 26 & 27 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σε νέα ώρα. Στις 09:15, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον Alpha.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έρχεται σε νέα ώρα, στις 09:15, στον Alpha, συνεχίζοντας να καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Παράλληλα, συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην προτίμηση των τηλεθεατών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στην κορυφή, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 16,6% στο σύνολο του κοινού και 14,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έρευνες, ρεπορτάζ, πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» καταγράφει όσα συμβαίνουν, αναζητά την ουσία πίσω από τα γεγονότα και δίνει χώρο στους ανθρώπους και στις ιστορίες τους.

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει είδηση, αναδεικνύοντας ιστορίες ανθρώπων που αξίζει να ακουστούν.

Ο Νίκος Μάνεσης, με τη δημοσιογραφική εμπειρία και το προσωπικό του ύφος, μαζί με την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, συνεχίζει παρακολουθεί την επικαιρότητα και τις εξελίξεις με αμεσότητα, αξιοπιστία και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, μεταφέροντας την εικόνα από κάθε σημείο της χώρας και αναδεικνύοντας όσα απασχολούν την κοινωνία.

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Φέτος, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συμπληρώνει 10 χρόνια στον Alpha. Δέκα χρόνια ειδήσεων, ερευνών, ζωντανών συνδέσεων, σημαντικών δημοσιογραφικών στιγμών και ανθρώπινων ιστοριών.

Μια δεκαετία σταθερής παρουσίας στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου και σχέσης εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε νέα ώρα, στις 09:15.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:15 στον Alpha.