Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, δια στόματος Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά από πρόσκληση του προέδρου του Επιμελητηρίου, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΕΑ και να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑ.Σ. για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Δ.Σ. του ΕΕΑ, επί της Πανεπιστημίου 44.

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«Η συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Δ.Σ. θα επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγοράς. Μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η παρατεταμένη ακρίβεια, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, η φορολογία, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ανταγωνιστικότητα, η γραφειοκρατία και η ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος» ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΕΕΑ.