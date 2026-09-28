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Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:00 -Τελευταία επεισόδια.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο του «ΡΙΦΙΦΙ». Απόψε, στις 22:00, στον Alpha.

Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Μη χάσετε απόψε στις 22:00 – Επεισόδιο 04

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη.

Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ.

{https://www.youtube.com/watch?v=D2R0uxwzU5c}

Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα.

Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει.

{https://www.youtube.com/watch?v=UvvIluNfPbQ}

Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν!

{https://www.youtube.com/watch?v=1cS3oGkQsFA}

Ριφιφί: Απόψε, αύριο και την Τετάρτη, στις 22:00 – Μη χάσετε τα 3 τελευταία επεισόδια!