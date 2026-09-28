Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και διέταξε την απομάκρυνσή του από την κοινή κατοικία για 14 μήνες.

Για πολλοστή φορά βρέθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μετά την καταγγελία της συζύγου ότι ο άνδρας της την απείλησε.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ο σύζυγός της πήγε στο σπίτι όπου έμεναν μέχρι πρόσφατα και απαίτησε να μπει. Ωστόσο, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε καταδικαστεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και του είχε επιβληθεί απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου του.

Η γυναίκα αρχικά δεν του άνοιξε και κάλεσε τον γιο τους. Όταν, όμως, ο άνδρας συνέχισε να φωνάζει και να απαιτεί να μπει στο σπίτι, εκείνη τελικά άνοιξε την πόρτα.

Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον γιο τους και φέρεται να του είπε ότι θα του μεταβιβάσει το σπίτι, ενώ στη συνέχεια στράφηκε εναντίον της συζύγου του και φέρεται να την απείλησε.

Η γυναίκα φοβήθηκε και κάλεσε την Αστυνομία. Δύο περιπολικά έφτασαν στο σημείο, με το ένα να μεταφέρει την ίδια στο Αστυνομικό Τμήμα και το δεύτερο να προχωρά στη σύλληψη του συζύγου της για ενδοοικογενειακή απειλή.

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Η ίδια ανέφερε στο δικαστήριο ότι οι εντάσεις μεταξύ τους έχουν αυξηθεί από το 2022, κυρίως λόγω οικονομικών διαφορών, ενώ υποστήριξε ότι ο σύζυγός της έχει γίνει επανειλημμένα βίαιος και έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Στη δίκη κατέθεσε και ο γιος του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι ο πατέρας του εκνευρίζεται εύκολα και πως οι γονείς του έρχονται συχνά σε σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει εάν η μητέρα του έχει πέσει θύμα βίας από τον πατέρα του.

Ο ηλικιωμένος αρνήθηκε ότι απείλησε, έβρισε ή χτύπησε τη σύζυγό του. Μάλιστα, ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε «οπαδός» του Μαχάτμα Γκάντι και υποστήριξε ότι είναι κάθετα αντίθετος στη βία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες της συζύγου του, αλλά και τις προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ως παρεπόμενη ποινή, διατάχθηκε να αποχωρήσει από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του για διάστημα 14 μηνών.

Με πληροφορίες του gegonotanews