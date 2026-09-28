Έλεγχοι στατικότητας σε κτίρια στην Πλάκα μετά τη φονική έκρηξη.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια στην Πλάκα μετά τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους με τους έξι νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης, ενώ προχωρά η λήψη DNA για την επίσημη ταυτοποίηση των έξι νεκρών.

Από το πρωί της Δευτέρας, μηχανικοί της Πολεοδομίας εξετάζουν τα κτίρια στην Πλάκα, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος και η σοβαρότητα των ζημιών που υπέστησαν από το ωστικό κύμα και να κριθεί εάν πρέπει να χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο κάποιο από αυτά ή αν θα απαιτηθούν παρεμβάσεις.

Τις μεγαλύτερες ζημιές έχουν υποστεί τα δύο όμορα κτίρια εκείνου που γκρεμίστηκε από την έκρηξη. Μεγάλες ζημιές στην τοιχοποιία έχει υποστεί και ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Τα κλιμάκια της Πολεοδομίας θα ελέγξουν κτίρια και σε άλλα οικοδομικά τετράγωνα, ανάλογα με το πώς κινήθηκε το ωστικό κύμα.

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Το πόρισμα της Πολεοδομίας του δήμου Αθηναίων για τη στατικότητα των κτιρίων αναμένεται εντός της εβδομάδας. Στο μεταξύ, το απόγευμα της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στον δήμο Αθηναίων, προκειμένου να εξεταστούν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες, αλλά και η τύχη των 15 οικογενειών που έχουν μείνει στον δρόμο.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που είχε ως συνέπεια να κατεδαφιστεί το κτίριο και να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, αλλά και σε άλλα οικοδομικά τετράγωνα. «Το ωστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να πάει αρκετά πιο μακριά και να βρει “πονεμένα” τμήματα υποδομών και να τα αναδείξει», επεσήμανε ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Ζαχαρόπουλος, μιλώντας στον Alpha. «Αυτές οι εκρήξεις μπορεί να δημιουργήσουν ισχυρή δόνηση και πρόβλημα στη θεμελίωση των όμορων και γειτονικών κτιρίων», συμπλήρωσε, ενώ παρατήρησε: «Σίγουρα υπάρχουν κενά ασφαλείας· εάν δεν υπήρχαν, δεν θα είχε γίνει η έκρηξη».

Έκρηξη στην Πλάκα: Τα στοιχεία που αναζητά η ΔΑΕΕ στις έρευνες

Στο μεταξύ, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης που κόστισε τη ζωή στο ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο ζούσε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στους τέσσερις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν «κλείσει» το κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΔΑΕΕ έχει ζητήσει την αρχική μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, που, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, συντάχθηκε και κατατέθηκε το 1995. Επίσης, αναζητά το πιστοποιητικό ελέγχου αντοχής και στεγανότητας της αρχικής εγκατάστασης, την άδεια χρήσης και ενεργοποίησης, τα πιστοποιητικά των τετραετών επανελέγχων, τα ετήσια στοιχεία συντήρησης των συσκευών και τις τυχόν τροποποιήσεις της εγκατάστασης, καθώς πριν από 5 χρόνια είχε διακοπεί το φυσικό αέριο στον πρώτο όροφο. Εξάλλου, η ΔΑΕΕ εξετάζει εάν είχε γίνει ποτέ αναφορά στον διαχειριστή φυσικού αερίου για διαρροή ή βλάβη.

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Στον δεύτερο όροφο το «σημείο μηδέν» της έκρηξης

Στο επίκεντρο των ερευνών είναι το διαμέρισμα που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, και ερευνητές της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως πιθανότατα έχουν εντοπίσει το «σημείο μηδέν» της έκρηξης, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha. Αυτό φέρεται να είναι στον αριστερό τοίχο του καθιστικού του διαμερίσματος, αφού βλέπουν ότι έχει δεχθεί υψηλό θερμικό φορτίο και εκτιμούν πως πιθανότατα εκεί έγινε η έκρηξη.

Παράλληλα, έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της ΔΑΕΕ ένα τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου. Πρόκειται για το σημείο της ένωσης του κεντρικού αγωγού με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Στο μεταξύ, σημάδια καύσης εντοπίστηκαν και στον μετρητή που βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

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Ένα σενάριο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι να υπήρξε εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και με έναν σπινθήρα –από διακόπτη ή κάποια συσκευή– να προκλήθηκε η έκρηξη, σύμφωνα με το OPEN. Γι' αυτό, μελετούν τη διαδρομή του φυσικού αερίου από το δίκτυο έως τις συσκευές, ώστε να διαπιστώσουν πού υπήρξε η διαρροή.

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Την ίδια ώρα, προχωρά η διαδικασία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για την επίσημη ταυτοποίηση των έξι νεκρών της έκρηξης στην Πλάκα, με τη λήψη DNA από τους συγγενείς τους, οι οποίοι προσήλθαν στις αρχές.

Φωτ.: SOOC/ ARIS OIKONOMOU