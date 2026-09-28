Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε αυξημένα επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να φτάνει τα 423,19 εκατ. ευρώ, έναντι 396 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση

Με άνοδο 1,57% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.707,83 μονάδες και να επανέρχεται πάνω από το επίπεδο των 2.700 μονάδων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε αυξημένα επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να φτάνει τα 423,19 εκατ. ευρώ, έναντι 396 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, 75,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν 59 πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 52,34 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 61 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 63 υποχώρησαν και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,44% και έκλεισε στις 3.281,7 μονάδες. Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των αγοραστών. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,77 ευρώ με άνοδο 3,96% και τζίρο 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 3,60% στα 10,65 ευρώ, με συναλλαγές 45,6 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,80 ευρώ με κέρδη 2,11% και τζίρο 63 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική

Τράπεζα σημείωσε άνοδο 2,09% στα 17,80 ευρώ, με συναλλαγές 52,8 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,73% στις 6.954,5 μονάδες. Αντίθετα, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά κατά 0,04%, στις 3.072,5 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Helleniq Energy κατέγραψε άνοδο 4,30% στα 17,93 ευρώ. Η Viohalco ενισχύθηκε κατά 3,77% στα 17,60 ευρώ, η Cenergy κατά 3,49% στα 24,30 ευρώ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 3,15% στα 3,77 ευρώ. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Aegean με 2,67%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 2,47%, η Motor Oil με 2,40%, η ΕΥΔΑΠ με 2,30%, η Jumbo με 1,87% και η Metlen με 1,74%.

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Στον αντίποδα, η Allwyn υποχώρησε κατά 4,65% στα 11,29 ευρώ, με τζίρο 24,2 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,80 ευρώ με απώλειες 1,49%, ενώ η Credia υποχώρησε κατά 1,26% στα 0,94 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ ενισχύθηκε κατά 6,20% στα 11,30 ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ κατά 2,99% και η ΑΒΑΞ κατά 2,70%. Αντίθετα, η Ideal υποχώρησε κατά 1,97% και η Intralot κατά 1,96%.