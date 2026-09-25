Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,43% και έκλεισε στις 3.203 μονάδες, υπεραποδίδοντας έναντι της αγοράς.

Με άνοδο 0,90% στις 2.665,93 μονάδες ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να επιστρέφει σε θετικό έδαφος και την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 395 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 47,79 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 43 πακέτων διακινήθηκαν συνολικά 66,17 εκατ. ευρώ. Απο τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο έναντι 45 που κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 37 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Θετικό ήταν το κλείσιμο και για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,43% και έκλεισε στις 3.203 μονάδες, υπεραποδίδοντας έναντι της αγοράς. Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,92% στις 6.836 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.073 μονάδες, με κέρδη 0,29%.

Στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα με 2,56% και ακολούθησαν η Optima Bank με 2,33%, η Eurobank με 1,75%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,13% και η Πειραιώς με 0,78%. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,16%, ενώ η Credia έκλεισε με απώλειες 1,04%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ βρέθηκε στην κορυφή των κερδών με άνοδο 4,85%, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθεί στο +3,50%. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύθηκε κατά 2,28%, η Aktor κατά 1,95% και η Viohalco κατά 1,80%. Κέρδη 0,95% σημείωσε η Τιτάν και 0,57% η Jumbo.

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Στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό, η Allwyn έκλεισε με πτώση 1,66%, τα ΕΛΠΕ έχασαν 1,49%, η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,35% και η ElvalHalcor κατά 0,95%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ ξεχώρισε με άλμα 8,35%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών που αναφέρονται, ενώ ισχυρά κέρδη 3,65% σημείωσε η Dimand. Η Quest ενισχύθηκε κατά 1,42%, η Κρι Κρι κατά 0,81% και η Qualco κατά 0,50%. Στον αντίποδα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 2,20%, η Ελλάκτωρ κατά 0,47% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 0,46%.