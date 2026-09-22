Στις 2.676,02 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου.

Έντονη μεταβλητότητα και συνεχείς εναλλαγές προσήμου χαρακτήρισαν τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε σχετικά στενό εύρος και τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών να περιορίζουν την ανοδική δυναμική της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.676,02 μονάδες, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών στα 40,32 εκατ. τεμάχια. Μέσω 33 πακέτων διακινήθηκαν συνολικά 21,44 εκατ. ευρώ. Ενδοσυνεδριακά, ο δείκτης έφθασε να καταγράφει άνοδο έως 0,79%. Στο σύνολο της αγοράς, 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 41 υποχώρησαν και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,60% στις 3.207 μονάδες. Η Alpha Bank έχασε 2,38%, η Eurobank 0,19%, η Πειραιώς 0,81% και η Εθνική Τράπεζα 0,37%. Αντίθετα, η Optima ενισχύθηκε κατά 2,69%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 0,28% και η Credia 2,69%.

Χρηματιστήριο: Απώλειες για τον FTSE, ενισχύθηκε ο FTSEM

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε με απώλειες 0,29% στις 6.848 μονάδες, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ο FTSEM ενισχύθηκε κατά 0,50% στις 3.087 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η Viohalco με άνοδο 6,48%, ενώ ακολούθησαν Coca-Cola HBC με 2,99%, ElvalHalcor με 2,68%, ΕΥΔΑΠ με 2,3%, Titan με 1,99% και ΟΤΕ με 1,54%. Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις ενεργειακές μετοχές, με τη Motor Oil να χάνει 4,95% και τα ΕΛΠΕ 4,80%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ σημείωσε άνοδο 4,03%, η Quest 3,95% και η Ideal 3,43%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν, μεταξύ άλλων, Κρι Κρι, Ελλάκτωρ και ΑΔΜΗΕ.