Η Oura αποτελεί το πρώτο πραγματικό τεστ για την αμερικανική επενδυτική διάθεση μετά από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις αγορές

Η Oura ξεκίνησε τη Δευτέρα το roadshow για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) των μετοχών της στις ΗΠΑ, στοχεύοντας σε πλήρως απομειωμένη αποτίμηση ύψους 15,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία κατασκευής «έξυπνων» δαχτυλιδιών δοκιμάζει την επενδυτική διάθεση για εταιρείες καταναλωτικής τεχνολογίας, μετά από ένα υποτονικό ξεκίνημα στη φθινοπωρινή περίοδο των IPO.

Η δημόσια εγγραφή, που αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας, πραγματοποιείται ενώ οι αγορές βρίσκονται σε αναστατώση τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), των αυξανόμενων αποδόσεων των ομολόγων και των μεταβαλλόμενων προοπτικών για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η Oura και ορισμένοι από τους υφιστάμενους επενδυτές της σχεδιάζουν να αντλήσουν έως και 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης 50 εκατομμυρίων μετοχών στο ανώτατο όριο του ενδεικτικού εύρους τιμών των 40 έως 44 δολαρίων.

«Η Oura αποτελεί το πρώτο πραγματικό τεστ για την αμερικανική επενδυτική διάθεση μετά από ένα νωθρό Σεπτέμβριο και μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις αγορές. Αν ξεκινήσει δυναμικά, θα ενθαρρύνει και άλλους εκδότες», δήλωσε ο Samuel Kerr, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών μετοχικού κεφαλαίου στη Mergermarket.

«Ωστόσο, μια ασθενέστερη πορεία της IPO ενδέχεται να σημάνει καμπανάκι κινδύνου ότι το κλίμα στην αγορά ενδέχεται να αλλάζει προς το χειρότερο».

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Η φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής φαρμάκων απώλειας βάρους Eli Lilly έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών αξίας έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η επενδυτική εταιρεία Dragoneer έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών αξίας έως και 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πούλησε 3,6 εκατ. «έξυπνα» δαχτυλίδια μέσα σε 12 μήνες

Τα έξυπνα δαχτυλίδια (smart rings) δημιουργούν τη δική τους ξεχωριστή κατηγορία ανάμεσα στα παραδοσιακά fitness trackers και τα smartwatches, αξιοποιώντας τη ζήτηση για εξατομικευμένες αναλύσεις ευεξίας, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια μικρότερη συσκευή χωρίς οθόνη για 24ωρη παρακολούθηση της υγείας με μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Η Oura βοήθησε στη δημοφιλία της συσκευής, η οποία καταγράφει δείκτες όπως η καρδιακή υγεία, η φυσική δραστηριότητα και ο ύπνος.

Η εταιρεία πούλησε 3,6 εκατομμύρια Oura Rings μέσα σε 12 μήνες, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της IPO, με τα έσοδά της για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου να εκτινάσσονται κατά περίπου 74% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει το οικονομικό έτος 2026 με περίπου 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή, σημειώνοντας αύξηση 96% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Ένα από τα δυνατά σημεία της Oura είναι ότι είναι φιλική προς τον αρχάριο, κομψή και μοιάζει περισσότερο με μια εύκολη προσθήκη στην καθημερινότητα, σε σύγκριση με ορισμένες συσκευές απευθύνονται περισσότερο σε "επαγγελματίες" που ζητούν την καταγραφή των επιδόσεών τους», δήλωσε η Kat Liu, αντιπρόεδρος της IPOX.

«Η αποτίμηση προεξοφλεί ξεκάθαρα τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη στροφή προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε πριν από μια δεκαετία στη Φινλανδία, έφτασε σε αποτίμηση περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έναν προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης πέρυσι. Οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και J.P. Morgan είναι οι κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας εγγραφής, ενώ η εταιρεία αναμένεται να τιμολογήσει την IPO της και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο χρηματιστήριο Nasdaq με το σύμβολο «OURA» την ερχόμενη εβδομάδα.