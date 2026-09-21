Η Air Canada θα παρατείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2027.

Σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά ανακοίνωσε η Air Canada σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Ανταποκρινόμενη στην πρωτοφανή ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία του Καναδά διευρύνει το πρόγραμμα των απευθείας πτήσεών της που συνδέουν την Αθήνα με τα αεροδρόμια Toronto Pearson (YYZ) και Montréal-Trudeau (YUL), περιορίζοντας σημαντικά τη συνήθη χειμερινή διακοπή των δρομολογίων της.

Σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Air Canada θα παρατείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2027.

Έπειτα από μια σύντομη χειμερινή διακοπή, οι απευθείας πτήσεις θα επανεκκινήσουν ιδιαίτερα νωρίς, στις 6 Μαρτίου 2027. Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, το πρόγραμμα θα ενισχυθεί, φτάνοντας τις 11 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Τορόντο και τις 10 από το Μόντρεαλ.

Η Α.Ε. Sonya J. Thissen, Πρέσβης του Καναδά στην Ελληνική Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά:

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«Συγχαρητήρια στην Air Canada για την ενίσχυση των απευθείας πτήσεων μεταξύ Καναδά και Ελλάδας. Οι περισσότερες πτήσεις δημιουργούν περισσότερους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, προς όφελος των οικογενειών, των επαγγελματιών ταξιδιωτών, των φοιτητών και των τουριστών, που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων Καναδά και Ελλάδας.»

«Η ελληνική αγορά καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις, με αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13,5% σε ετήσια βάση και σχεδόν διπλασιασμό της ζήτησης κατά τις περιόδους πριν και μετά τη θερινή αιχμή», δήλωσε ο Stefano Casaregola, Περιφερειακός Διευθυντής της Air Canada για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. «Αξιοποιώντας τα κορυφαία αεροσκάφη ευρείας ατράκτου του στόλου μας και επεκτείνοντας την περίοδο εκτέλεσης των δρομολογίων μας, προσφέρουμε στους Έλληνες ταξιδιώτες, είτε ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, αξιόπιστη και σχεδόν αδιάλειπτη απευθείας πρόσβαση στη Βόρεια Αμερική και συνδέσεις προς την Καραϊβική, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική τουριστική οικονομία κατά τους παραδοσιακά λιγότερο δημοφιλείς μήνες».

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε:

«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η απόφαση της Air Canada να διευρύνει την περίοδο των απευθείας πτήσεών της προς και από την Αθήνα. Είναι μια εξέλιξη που αποτελεί ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Ο Καναδάς και η Ελλάδα συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς, στους οποίους η ελληνική ομογένεια δίνει τη δική της ξεχωριστή δυναμική. Η επέκταση του προγράμματος της Air Canada προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια, προσωπικές και επιχειρηματικές επαφές, απολαμβάνοντας το εξαιρετικό αεροπορικό προϊόν της εταιρείας, και ενισχύει σημαντικά τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική. Ευχόμαστε στον αεροπορικό συνεργάτη μας ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις και, από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τα σχέδια της εταιρείας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της και των συνδέσεών της από και προς την Αθήνα.»

Η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε επίσης τις τρεις κατηγορίες θέσεων που προσφέρει, δίνοντας έμφαση στην πολυτέλεια της Air Canada Signature Class. Με ατομικές θέσεις που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, άμεση πρόσβαση στον διάδρομο και μενού με την επιμέλεια σεφ, η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε επιβάτες που αναζητούν μια αναβαθμισμένη και άνετη υπερατλαντική ταξιδιωτική εμπειρία, τόσο για επαγγελματικά ταξίδια όσο και για αναψυχή.

Πέρα από τον Καναδά, τα δρομολόγια προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, παρέχοντας στους επιβάτες με ανταπόκριση τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου στις ΗΠΑ ήδη στους καναδικούς αεροπορικούς κόμβους.